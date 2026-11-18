„Apple“ savo sistemų būklės puslapyje pripažino, kad visiškai sutriko programėlių „Apple Music“, „App Store“ ir „AppleCare“ paslaugos, taip pat kilo problemų su prisijungimo prie platformos „iCloud“ sąsaja. Technologijų veikimo sutrikimus stebinčioje svetainėje Downdetector.com taip pat smarkiai padaugėjo vartotojų skundų dėl sistemos „Apple Pay“.
„Po to, kai šį rytą dėl vidinio naujinio sutriko kai kurių mūsų sistemų veikla, daugelis iš jų vėl veikia, – bendrovė nurodė elektroniniu paštu atsiųstame pareiškime. – Stengiamės kuo greičiau atkurti likusių sistemų veikimą.“
Pasak platformos „Reddit“ vartotojų, technologinių problemų taip pat kilo didžiausiai JAV viešbučių valdymo bendrovei „Marriott International“ – apie jos veiklos sutrikimą pranešė ir Downdetector.com.
„Marriott“ pranešė pašalinusi techninę problemą
„Marriott“ elektroniniu paštu atsiųstame pareiškime nurodė pašalinusi „techninę problemą“, kuri trukdė prisijungti prie svetainės Marriott.com ir programėlės „Marriott Bonvoy“. Bendrovė pridūrė, kad atlikus tyrimą nenustatyta jokių požymių, jog problema „buvo susijusi su kibernetiniu saugumu“.
Šie sutrikimai yra naujausi iš virtinės pastaruoju metu fiksuotų technologinių sistemų veikimo trikčių.
Pirmadienį daugiau nei pusantros valandos buvo sutrikęs oro linijų „United Airlines“ sistemų darbas, todėl oro bendrovė turėjo atidėti išvykstančius skrydžius. Šis sutrikimas įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai dėl Federalinės aviacijos administracijos tinklo gedimo visoje šalyje buvo sustabdyti skrydžiai, todėl šimtai skrydžių vėlavo, o šalies oro uostuose įstrigo šimtai tūkstančių keleivių.
Čikagoje įsikūrusi „United“ nurodė, kad nėra jokių požymių, jog jos sistemų sutrikimas būtų susijęs su kibernetiniu saugumu.
Taip pat pirmadienį tūkstančiai klientų pranešė negalintys prisijungti prie sąskaitų keliuose didžiuosiuose JAV bankuose ir pinigų pervedimo sistemoje „Zelle“ po to, kai dėl techninės problemos banke „JPMorgan Chase“ sutriko visos finansų sistemos veikla.
„Chase“ pirmadienį pareiškė, kad techninės problemos kilo ne dėl kibernetinės atakos, o antradienį patvirtino, kad banko sistemos veikia normaliai.
Praėjusią savaitę visame pasaulyje sutrikus bendrovės „Microsoft“ programų veiklai, nustojo veikti elektroninis paštas ir kitokios darbo priemonės, o verslo komunikacijoje ir kasdienėse paslaugose kilo visuotinė sumaištis. Buvo sutrikdytas „Microsoft 365“ paslaugų, įskaitant „Outlook“, „Teams“ ir DI asistentą „Copilot“, veikimas.
Technologijų milžinė teigė, kad nėra „jokių požymių“, jog sutrikimus sukėlė kenkėjiška veikla, o penktadienį nurodė, kad sutrikimas nebuvo susijęs su kibernetine ataka ar dirbtinio intelekto agentais.