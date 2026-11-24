Nemuno kilpų regioninio parko direktorius Paulius Čeponas portalui teigė, kad apie pratybų vietoje vykdomus darbus direkcija pirmiausia sužinojo iš gyventojų. Direkcijos atstovai nuvyko į teritoriją, užfiksavo situaciją ir informaciją perdavė Aplinkos apsaugos departamentui.
„Nederino. Nustebino, nes tikėjomės, kad kariuomenė pasiderins su mumis“, – portalui „15min“ sakė P. Čeponas.
Jo vertinimu, pratybų metu galėjo būti vykdoma ūkinė veikla – kasinėjimo ir statybos darbai, kuriuos reikėjo derinti su saugomos teritorijos direkcija. Apžiūrėjus vietą kilo įtarimų ir dėl galimos žalos gamtai. Jos mastą turėtų įvertinti aplinkosaugininkai.
Tuo metu Lietuvos kariuomenė portalui nurodė, kad teritorijos naudojimas buvo suderintas su savivaldos institucijomis, privačių sklypų savininkais ir miškų urėdijomis. Ji tikino, kad technikai nebuvo leista nuvažiuoti nuo kelių ir proskynų, o kariai buvo instruktuojami aplinkosaugos klausimais.
Pratybos vyko tarp Pociūnų ir Nibrių gyvenviečių. Jose dalyvavo Lietuvos, Vokietijos ir Nyderlandų kariai, imituojantys sunkiosios karinės technikos, įskaitant tankus, perkėlimą per Nemuną.
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