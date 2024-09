Žemaitaitis negailėjo kritikos ministrų sprendimams: „Jūs čia normaliai žiūrit?"

Apie tai, kokia gynybos politika reikėtų užsiimti, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo „Nacionalinio susivienijimo“ vicepirmininkas Vytautas Sinica ir partijos „Nemuno aušra“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Lietuvoje vyksta mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“. Ar tai gali būti ženklas, kad saugumo situacija Lietuvoje tampa grėsminga? Ar gali būti karas greitu metu?

V. Sinica: Čia yra du dalykai: greitu laiku, aš manau, negali būti karo todėl, kad Ukrainoje vyksta karas ir Rusija, kad ir kaip ji didina savo karinius pajėgumus, ji didina juos tam, kad sugebėtų laimėti Ukrainoje. Jai to reikia tol, kad ir kaip tai yra baisu, kol žūsta žmonės ir vyksta karas Ukrainoje. To sąskaita mes gyvenam sąlyginai saugiai, ramiai ir galim ruoštis karui. Klausimas – ar mes ruošiamės?

REKLAMA

REKLAMA

Tos baimės, kad karas būt gali čia, rytoj ar poryt, aš tokios baimės bent jau nematau. Aš manau, kad mūsų saugumo situacija labai tiesiogiai priklauso nuo situacijos Ukrainoje ir mes nealtruistiškai jiems padedame todėl, kad jų karas yra mūsų saugumas tam tikra prasme. Bet iš kitos pusės, ką dabar daro šitos pratybos, ketverius metus apie tai kalbėjo. Lyg ir pradedam, bet po ketverių metų.

REKLAMA

Iki didžiosios invazijos 2022 m., tie patys konservatoriai nuolatos kalbėdavo apie tai, kad gynyba yra svarbu, reikia ruoštis, po Krymo okupacijos viskas matosi. Jie 20 metų sakė, kad V. Putinas yra imperialistas ir grėsmė. Kalbos kalbom, bet darbų nebuvo jokių. Tada įvyko invazija ir po pusantrų metų, ir vėl jokių darbų.

Visas tas laikas, kai A. Anušauskas buvo krašto apsaugos ministru, yra prašvaistytas laikas, nes buvo tik kalbos ir jokių darbų ruošiantis. Nieko: nei dėl visuotinio šaukimo, nei dėl ginkluotės, nei dėl sienos apsaugos – praktiškai nieko.

REKLAMA

REKLAMA

Ir dabar, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis n kartų yra viešai kalbėjęs apie būtinybę pasižiūrėti, kaip Vilnių evakuotų, kas yra gan aišku ir be pratybų, kad tai neįmanoma šiandien.

Na, bet bent sakykim, o kaip pavyktų visus šaulius mobilizuoti Vilniuje. Kaip tai atrodytų agresijos atveju? Dabar mes turime kiek mažiau nei mėnesį iki rinkimų ir žiūrėkit – viskas prasideda – ir tas daroma, ir anas daroma, ir pratybos vyksta. Gerai, kad tai vyksta, bet neįmanoma nematyti, kad visa tai yra tiesiog paskutinės sekundės planas prieš rinkimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

R. Žemaitaitis: Aš šiek tiek priešingos nuomonės negu Vytautas. Aš nematau, kad čia (Krašto apsaugos ministerijoje (KAM)) iš vis kas nors vyksta. Laurynas Kasčiūnas prisisamdė mergužėlių, kurios tinkamos jam į dukras dėl malonumo arba dėl linksmo gyvenimo. Nes, jeigu šiandien bachūras net nesupranta, ką daro buvęs nacistas ir jis priklausė partijai, kurios pagrindinė ideologija buvo antisemitizmas ir vos ne fašistiniai šūkiai, tai aš tada net nežinau, kas tada tas krašto apsaugos ministras.

REKLAMA

Aš jums pasakysiu – prieš mėnesį Lietuvoje prasiautė uraganas. Pusė Lietuvos gyventojų liko be elektros, maisto parduotuvės – be elektros, elektros įstaigos – be elektros ir panašiai. Ką darė mūsų krašto apsaugos ministras, kaip jums atrodo? Jisai Varėnoj dinderį mušė. Ką darė vidaus reikalų ministrė? Kranistė Klaipėdoje. Tai dabar jūs man pasakykite – du ministrai, kurie yra tiesiogiai atsakingi už ekstremalios situacijos suvaldymą, jie tiesiogiai šaiposi.

REKLAMA

Dar įdomesniais dalykas, kad Dainius Kreivys, grįžęs iš Maskvos cirko, ką jis pasakė, kai dingo elektra? Siūlė į „Moki Veži“ užsukti ir nusipirkti generatorių už 3 tūkst. eurų. Aš sėdžiu ir galvoju, tai kur dabar mano saugumas?

Dabar, pasirodo, vyksta pratybos. Jūs nepatikėsite – iš urėdijos jie ima medžius, ima rąstus, dirbtinai užmeta ant kelio, ant elektros stulpo ir jie imituoja pratybas. Jūs čia normaliai žiūrit? Trys pratybos, kurios vyks, tai jie dabar inicijuos ekstremalią situaciją, jos valdymą, transporto atvežimą, žmonių mobilizavimą ir panašiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai net nereikia jokių kliūčių, nes jas jau gamta padarė.

Lietuvoje yra kalbama apie mokesčių keitimą, kad reikėtų stiprinti gynybos biudžetą. Ką jūs manote, kiek įmanoma Lietuvai, ar reikėtų jį stiprinti ir kiek skirti?

V. Sinica: Kalbant apie gynybos biudžetą, labai gerai, kad jis yra didinamas. Yra gėdingos istorijos dėl biudžeto iššvaistymo, ar prieš 10 metų įvykusi šaukštų istorija <...>.

Akivaizdu, kad reikia Lietuvai didesnio gynybos biudžeto, negu jis buvo. <...> Bet kai manęs klausia apie naujus gynybos mokesčius, aš žiūriu ne į mokesčius, o į tai, ką galima optimizuoti mūsų valstybėje, nes mes švaistome ne milijonus, o milijardus.

REKLAMA

R. Žemaitaitis: Mokesčiai tikrai netinka. <...> Šiandieną finansavimas yra 3,8, 3,9 proc. Jeigu Lietuvos finansavimas visą laiką būtų 2,3, 2,2 proc., jo pilnai užtenka. Finansine išraiška, man atrodo, bijau sumeluoti, mes lenkiame Latviją, Estiją 2,5, beveik 3 kartus.

Didžiausia problema Krašto apsaugo ministerijoje – netinkamas pinigų panaudojimas ir tą konstatavo valstybės kontrolė. <...> Per 20 metų ji nėra atlikusi nei vieno valstybės audito ginklų įsigijimui. Apie ką mes kalbam? Mes nuperkame ginklus, kurie net nėra tinkami šiandienai kariuomenės tikslinei funkcijai atlikti.

REKLAMA

Dabar mes statome poligonus, o Ukrainos karas parodė, kad jie yra visiškai nereikalingi. Jie nekuria jokios pridėtinės vertės ir yra tik eilinis infrastruktūros statinys, kuris suvalgo pinigus. Mes statome poligonus, kareivines. Dar didesnio, kvailiausio pavyzdžio, ko gero, nebūtų galima sugalvoti, kai tuo momentu atskridę 5–6 dronai sudaužo ir susprogdina viską.

Visą pokalbį išgirskite vaizdo įraše teksto pradžioje.