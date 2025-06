Zelenskio žodžiai apie rusų vasaros planus Baltarusijoje tapo mįsle: ko galima tikėtis?

Saugumo ekspertai ramina, kad plataus puolimo prieš NATO valstybę nei rusai, nei baltarusiai surengti negali, bet neatmeta įvairių hibridinių išpuolių ar provokacijų tikimybės.

Lietuvos ir Baltarusijos pasienis ties Čepkelių rezervatu. Vaizdo kameros fiksuoja, kaip iš krūmų išlindęs nelegalas nedrąsiai, atidžiai apsidairydamas iššliaužia ant kelio, kuriuo patruliuoja mūsų pasieniečiai, ir nusiridena juo į kitą pusę. Iš paskos juo paseka dar keletas jo bendražygių, visi į Lietuvą iš Baltarusijos įšliaužia ir atsiridena.

Matyt, jie pamokyti, kad tai padės išvengti pasienyje esančių stebėjimo sistemų. Bet pasieniečiai viską matė, o vėliau ir sulaikė 7 taip į Lietuvą nelegaliai patekusius migrantus. Jie buvo į Lietuvą neįleisti, ir per vartelius tvoroje išlydėti atgal į Baltarusiją.

Bet netrukus prie mūsų sienos gali būti kur kas rimtesnė situacija. Pirmadienį į Vilnių atvykęs Volodymyras Zelenskis NATO šalių lyderiams pasiūlė pasidomėti, ką fiksuoja žvalgybos.

„Paklauskite savo žvalgybos, ką Rusija planuoja šią vasarą Baltarusijoje. Jei jie bus pakankamai drąsūs, kad iš ten ruoštų išpuolius, tuomet mums reikės daugiau jėgų kartu“, – sakė Ukrainos prezidentas.

Ką sako žvalgybos – neatskleidžia

Ministras Pirmininkas Gintautas Paluckas, kuriam ant stalo gula slapčiausia šalies informacija, nedetalizuoja, ką sako žvalgyba.

„Aš tikrai nekomentuosiu, nes aš nežinau, kokia informacija disponuoja Ukrainos žvalgyba ir Ukrainos prezidentas, bet tokia, kokią mes turime informaciją – dar kartą galiu pakartoti – nekelia papildomų kažkokių grėsmių, dėl to visuomenei nereikėtų niekaip papildomai nerimauti ar įsitempti“, – tikino premjeras.

Pirmadienį Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda pareiškė, kad Rusija šiuo metu nėra pajėgi pradėti karą su NATO šalimis. Bet kokius Kremliaus sumanymus fiksuoja lenkų žvalgyba – nesako.

„Kalbant apie jūsų klausimą, apie žvalgybos bendradarbiavimą, tai aš negaliu daug apie tai pasakyti, bet tas bendradarbiavimas yra puikus, keičiamasi informacija, o tai yra taip pat saugumo kūrimo dalis mūsų Europos dalyje“, – kalbėjo A. Duda.

O Gitanas Nausėda spaudos konferencijoje apskritai nusprendė praignoruoti klausimo dalį apie V. Zelenskio žodžius. Apie žvalgybos pranešimus dėl rusų, G. Nausėda nepratarė nė žodžio.

„Mūsų žvalgybos, Lietuvos ir NATO šalių žvalgyba šiuo metu labai aiškiai pasako – šiuo metu Rusija, ar ta pati vasalinė Baltarusiojs valstybė, neplanuoja ir tikrai neturi jokių intencijų šiuo metu vykdyti konvencinį išpuolį prieš NATO valstybes“, – teigė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Giedrimas Jeglinskas.

Rusų galimybės apribotos

NSGK nariai sako, kad rimtų indikacijų žvalgyba kol kas nefiksuoja.

„Aš tikrai galiu užtikrintai pasakyti, kad kokių nors indikacijų, kurios verstų šiandien sakyti, kad vasara galėtų būti nerami prie mūsų sienų, net ir turint galvoje, įskaičiuojant artėjančias „Zapad“ pratybas, nėra“, – tikino NSGK vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

„Zapad“ pratybų metu rusai su baltarusiais visad treniruojasi galimai kovai su Vakarų, NATO valstybių kariuomenėmis. Tačiau dėl vis dar besitęsiančio karo Ukrainoje, anot mūsų politikų, rusų galimybės smarkiai apribotos.

„Dėl „Zapad“, taip vadinamų pratybų, informacija yra renkama ne tik mūsų žvalgybos, bet taip pat ir NATO žvalgybų institucijų, ir visų išvados yra tos pačios – šiuo metu organizuojamos pratybos savo apimtimi ir kitais dalykais, problemų kažkokių, ar papildomų grėsmių, nekelia“, – sakė G. Paluckas.

Ruošiamasi hibridinėms atakoms

Bet kita kalba dėl galimų mažesnių provokacijų, ar įvairių hibridinių išpuolių.

„Apie hibridines kažkokias provokacijas, diversijas, mes girdime ir matome ne kasdien, bet kas savaitę. Kad Rusija siekia vykdyti per kažkokius agentus, per agentų agentus, vykdyti išpuolį, ar susprogdinimą, ar paralyžiuoti kažkokį transporto mazgą, to yra, tas tikrai stebima“, – teigė G. Jeglinskas.

Tiesa, mūsų politikai neatmeta ir versijos, kad V. Zelenskio vakarykštis pasisakymas galėjo būti ir eilinis įtikinėjimas Vakarams, kad šie toliau remtų Ukrainą ir jos kovą. O galbūt tai buvo ir perspėjimas pačiam Aliaksandrui Lukašenkai, parodant, kad ukrainiečiai mato rusų ir baltarusių planus šiame kare.

