Akcijų rinka išgyvena išties nepaprastas dienas. „Nasdaq“ indeksas per savaitę krito 10 proc. ir buvo priartėjęs prie meškų rinkos ribos (penktadalio kritimas nuo piko), o po J.Huang‘o sugrįžimo šoko 7 proc. į viršų. Šuolis bus toks stiprus, jog trumpam buvo sustabdyta prekyba. Platesnis „S&P 500“ indeksas kilo beveik 5 proc., optimizmas nuvilnijo ir Europos bei Azijos indeksais.
Vis dar lieka klausimas, ar tokia reakcija yra pamatuota. „Nvidia“ vadovybės skandalai sudarė tik dalį rinkos nerimo dėl DI ciklo ateities, tad vargu ar vieno žmogaus rolė turėtų reikšti trilijoninius įmonės vertės svyravimus. Kita vertus, tai, kad J. Huang‘as grąžintas su Baltųjų rūmų pritarimu, signalizuoja apie įmonės stiprų politinį užnugarį.
Centrinis bankas dirbtiniam intelektui
„Nvidia“ kompanijos rolė visoje DI ekosistemoje neabejotinai yra centrinė. Įmonė ne tik kuria pažangiausius procesorius dirbtinio intelekto treniravimui ir naudojimui, tačiau vis dažniau veikė ir kaip de facto finansinė institucija.
Ekosistemoje yra daug dalyvių: modelių kūrėjai, duomenų centrų statytojai, puslaidininkių gamintojai ir t.t. Neretai mažesniems žaidėjams vieniems nepavykdavo užsitikrinti pakankamo kapitalo plėtrai. J. Huang‘o vadovaujama „Nvidia“ turėjo agresyvią plėtros strategiją. Ji savo itin tvirtu balansu dažnai investuodavo į kitus ekosistemos dalyvius, įsitraukdavo į sandorius, laiduodavo skolas ir taip užtikrindavo spartesnę DI plėtrą, o tuo pačiu ir augančius užsakymus jos gaminamiems procesoriams. Įvairių formų „Nvidia“ investicijos ir garantijos siekia šimtus milijardų JAV dolerių.
O pati ekosistema jau kurį laiką išgyvena šiokią tokią finansų krizę. Federaliniam rezervui pradėjus didinti palūkanas, kredito rinkos pradėjo griežčiau žiūrėti, kam skolina. Pasiskolinti plėtrai tapo sudėtinga, o rizikingesnių neocloud‘ų skolinimosi kaina šovė link 15 proc. ir daugiau. Akcijų rinkų įverčiai didele dalimi rėmėsi prielaida, kad investicijų tempai toliau augs, bet griežtėjant finansavimo sąlygoms prastėjo nuotaikos ir akcijų biržose. „Nvidia“ skandalas paaštrino situaciją, nes buvo manoma, jog kompanija be J. Huang‘o bus atsargesnė, vengs tolesnių įsipareigojimų, tad plėtra sulėtės ir ciklas gali baigtis.
„Nvidia“ bėdos nesibaigė
Nors „Nvidia“ gali džiaugtis dabartinės JAV administracijos palaikymu, tačiau J. Huang‘as nepasitraukė be reikalo. Įmonę supa klausimai dėl sankcijų pažeidimo ir galimo pažangių procesorių pardavimo Kinijai. Istoriją supa įvairios sąmokslo teorijos bei politinės kovos Baltųjų rūmų viduje prieskonis. Neabejotinai, demokratams perėmus Kongreso kontrolę, poros mėnesių bėgyje seks begalė tyrimų, tad politinė ir teisinė rizika tvyro ore.
Kyla itin daug klausimų dėl vienos iš svarbiausių pasaulio įmonių valdysenos. Didelėse korporacijose atsakomybės įprastai yra išskaidytos, kad vieno žmogaus pasitraukimas neturėtų per didelės įtakos akcininkų turtui. „Nvidia“ įkūrėjo įtaka ir likusi silpna valdymo struktūra atrodo panašesnė į šviežio startup‘o, o ne trilijoninės korporacijos. Įmonė, atrodo, neturi jokio „paveldėjimo“ plano. Vadovo sugrįžimas lyderystės krizę sprendžia tik trumpam.
DI plėtra priklauso ne tik nuo „Nvidia“
Kad ir kokia svarbi būtų „Nvidia“, bet ne ji viena lemia, kur suks DI ciklas. Investuotojai ir be šnipinėjimo skandalų buvo susirūpinę investicijų atsiperkamumu, finansavimo iššūkiais ir didėjančia konkurencija. Dalis DI ekosistemos susiduria su akcijų smukimu dar nuo vasaros. Grįžus J. Huang‘ui, tikėtina, „Nvidia“ liks centriniu plėtros garantu. Tai neabejotinai teigiamas signalas, bet jo vieno gali nepakakti.
Rinkos itin akylai stebės keletą dalykų – kitų technologijų milžinių investicinius planus, investicijų atsiperkamumą (ar pavyksta uždirbti iš duomenų centrų, procesorių nuomos) ir DI tokenų kainą bei sunaudojamus kiekius. Ekosistemos ekonominiai rodikliai išlieka puikūs, bet fizinio pasaulio apribojimai reiškia, jog plėtra turės lėtėti – tiekimo grandinės susiduria su butelio kakliukais ir tokiais tempais spartinti duomenų centrų statybas greičiausiai nebepavyks. Galbūt labiau pamatuota plėtra reikštų tvaresnį, pelningesnį ir ilgesnį DI plėtojimo ciklą, bet trumpuoju laikotarpiu akcijų kainos turi atspindėti lėtesnius augimo planus.
Rinka jau kelis mėnesius permąsto prielaidas dėl DI plėtros ir neranda atsakymų. „Nvidia“ vadovo sugrįžimas, nors ir pasitiktas džiugiai, atsakymų nežada. Trilijonus siekiantys įmonių vertės ir visos rinkos kapitalizacijos svyravimai kelių dienų bėgyje yra nenormalūs. Toks optimizmo protrūkis signalizuoja apie aukštą įtampą rinkose ne mažiau nei praėjusios savaitės kritimas. Tad padidėjusi turbulencija rinkose tikėtina ir toliau, o rinkos nuotaikos tarp baimės ir godumo keisis dar nekart.
Komentaro autorius – „Swedbank“ investavimo strategas Vytenis Šimkus.