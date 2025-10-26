Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė nemano, kad gynybos įgūdžių kurso plėtimą mokyklose reikia įtvirtinti įstatyme

2025-10-26 15:17 / šaltinis: BNS
2025-10-26 15:17

Vyriausybė nemano, kad platesnį pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso taikymą mokyklose reikėtų įtvirtinti įstatyme.

Raminta Popovienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Vyriausybė nemano, kad platesnį pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kurso taikymą mokyklose reikėtų įtvirtinti įstatyme.

REKLAMA
3

Seimas birželį po pateikimo pritarė konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno inicijuotoms Švietimo įstatymo pataisoms, kuriomis norima pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą padaryti privalomu penktų, šeštų, septintų bei aštuntų klasių moksleiviams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neigiamą išvadą projektui parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), šią savaitę tam pritarė ir Ministrų kabinetas.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo pernai šaulių organizuojamas pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursas yra privalomas visiems devintokams, jis vykdomas tris dienas per metus.

REKLAMA

Be to, praėjusiais mokslo metais pradėta įgyvendinti atnaujinta pasirenkamoji programa 11–12 klasių mokiniams, tačiau ją, Valstybės kontrolės atlikto audito duomenimis, renkasi mažiau nei 1 proc. mokinių.

L. Kasčiūnas siūlo išplėsti Lietuvos šaulių sąjungos vedamą pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą į pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (penktų–aštuntų klasių moksleiviams) ir vidurinio ugdymo programą (11–12 klasių moksleiviams).

REKLAMA
REKLAMA

Pagal siūlomus pakeitimus kurso turinį ir trukmę nustatytų krašto apsaugos ministras, tuo metu organizavimo tvarką – švietimo ministras.

Konservatorių lyderio nuomone, tinkamiausias laikas kurso organizavimui būtų birželio pradžia, o kurso vedimui šauliai galėtų pasitelkti atsargos karius ir profesinės karo tarnybos karius.

ŠMSM teigia, kad pagal įstatymą ugdymo programos įgyvendinamos vadovaujantis aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Toks reguliavimas leidžia sistemiškai apibrėžti visus bendrojo ugdymo programos elementus. Projektu siūlomas detalus vieno iš ugdymo turinio elementų – pilietiškumo ir gynybos įgūdžių ugdymo – reglamentavimas įstatymo lygiu neatitinka teisėkūros tikslingumo principo“, – sako ministerija.

Ji taip pat pažymi, kad pernai lapkritį Krašto apsaugos ministerija su Šaulių sąjunga pasirašė, o šiemet birželį atnaujino susitarimą dėl mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros.

REKLAMA

„Susitarta vystyti bendras iniciatyvas, stiprinti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą, didinti jų atsparumą grėsmėms, populiarinti tarnybą kariuomenėje ir plėsti pilietiškumo bei gynybos įgūdžių kursą žemesnėse klasėse“, – rašoma ministerijos parengtoje išvadoje.

Anot ŠMSM, dvidešimtosios Vyriausybės programoje numatyta skatinti vaikų ir jaunimo patriotinį ugdymą ir pasirengimą reaguoti įvykus ekstremaliosioms situacijoms, organizuoti pradinį karinį rengimą ugdymo įstaigose.

„Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane bus numatytos konkrečios reikalingos ir tinkamiausios priemonės šiam prioritetui įgyvendinti, atsižvelgiant į esamas galimybes ir turimus resursus“, – teigia ministerija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų