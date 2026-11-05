Vyras netikėtai atsijungė: kameros užfiksavo – štai kaip šiurpiai dirbo vagys

Naktį iš 2025 m. birželio 7-osios į 8-ąją Remigijus (vardas pakeistas – aut. past.) buvo bare, esančiame Klaipėdos Laukininkų gatvėje. Jis pasakojo užsisakęs tekilos, o išgėręs 2 stikliukus pasijuto silpnai ir užmigo.
Baro darbuotojos jį išvedė į lauką ir pasodino ant laiptų prie pastato, šalia prekybos centro. Apie 2.05 val. prie miegančio vyro priėjo 2 asmenys.
Teismo peržiūrėtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip vienas jų ištraukė telefoną iš nukentėjusiojo striukės kišenės ir perdavė bendrininkui, kuris tuo metu dairėsi.
Vėliau vyrai trumpam pasišalino, bet netrukus grįžo. Vienas jų nuėmė nuo miegančiojo kaklo sidabrinę grandinėlę. Pagrobto telefono ir grandinėlės vertė – iš viso 700 eurų.
Įrašuose užfiksuotas sugrįžimas
Nukentėjusysis teisme sakė, kad kišenė buvo pakankamai gili, todėl telefonas pats iškristi negalėjo. Atsipeikėjęs jis pastebėjo, kad telefono nėra, o vėliau suprato, kad dingo ir grandinėlė.
Vyras pasakojo, kad vienas iš bare vartotų gėrimų jam pasirodė neįprasto skonio, tačiau byloje nebuvo nustatyta, kad jis būtų apsvaigintas konkrečia medžiaga.
Vienas kaltinamųjų iš pradžių neigė buvęs įvykio vietoje ir pažinojęs bendrininką, tačiau peržiūrėjęs vaizdo įrašus prisipažino.
Kitas pasakojo, kad iš pradžių tik stebėjo aplinką, o telefoną vėliau atidavė atgal, bet pripažino dalyvavęs, kai buvo paimta grandinėlė. Abu pripažino nukentėjusiojo 700 eurų civilinį ieškinį.
Teismas taip pat nustatė, kad vienas vyrų birželio 13 d. moters bute plaktuku sudaužė jos 300 eurų vertės televizorių „Samsung“ ir 700 eurų vertės dušo kabinos duris.
Taip pat liepos 30 d. jis kosmetikos parduotuvėje, H. Manto gatvėje, pasiėmė 83 eurų vertės tualetinio vandens pakuotę, paslėpė ją po drabužiais ir išėjo nesumokėjęs. Parduotuvės darbuotojos jį pastebėjo vaizdo kamerose ir mėgino sulaikyti prie durų, tačiau jis pabėgo.
Vienam – reali laisvės atėmimo bausmė
Teismas nurodė, kad aktyvesnį vaidmenį turėjęs vyras pripažino vagystę, bet neigė dalį kitų veikų. Jis anksčiau ne kartą teistas už turtinius ir smurtinius nusikaltimus, nedirbo, o nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą.
Teismas jį pripažino recidyvistu ir paskyrė galutinę 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Į bausmės laiką įskaitytas suėmime nuo 2026 m. balandžio 27 d. išbūtas laikas.
Kitam vyrui už vagystę skirta 75 parų arešto bausmė, kurios vykdymas atidėtas 9 mėnesiams. Jis įpareigotas pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje ir nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat 6 mėnesius turės dalyvauti prevencijos ar resocializacijos programoje.
Kaltinamieji solidariai privalo atlyginti Remigijui 700 eurų. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmus.
Vagystės aplinkybės buvo tikrinamos pagal prekybos centro ir parduotuvės vaizdo įrašus, pareigūnų surinktus duomenis, kaltinamųjų parodymus bei nukentėjusiųjų reikalavimus.
Dėl pirmojo įvykio įrašuose matyti, kaip asmenys grįžta prie gulinčio vyro, o dėl parduotuvės epizodo darbuotojos stebėjo prekę per kameras.
Teismas atskirai įvertino kiekvieną iš 3 veikų ir paskyrė bausmes atsižvelgdamas į kaltinamojo ankstesnius teistumus.
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