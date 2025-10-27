Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSD vadovas: grėsmė didėja, Baltarusija žino, kas vyksta

2025-10-27 15:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 15:00

Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius Remigijus Bridikis neabejoja, kad Baltarusija žino apie į Lietuvą leidžiamus ir oro uostų veiklą trikdančius kontrabandinius balionus.

Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Jo vertinimu, Minskas siekia destabilizuoti situaciją Lietuvoje, tačiau ar tai yra vienintelis režimo tikslas – kol kas negali atsakyti.

„Grėsmės didėja, suprantant, kokį efektą jie daro ir mūsų sprendimų priėmimui, ir mūsų keleiviams, ir visuomenei.

Visi esame įsitempę. Kad Baltarusija žino, kas šiuo metu vyksta – neturiu jokių abejonių.

Jie tikrai supranta ir Minskas puikiai vertina situaciją“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda, žurnalistams sakė R. Bridikis.

„Bet mes negalime šiuo atveju atsakyti tikslaus tikslo. Taip, jie nori mus destabilizuoti, bet, matyt, yra ne vien tik destabilizavimas (...) vienintelis tikslas. Matyt, yra ir kitų tikslų. Bet šiuo atveju mes negalime atsakyti“, – pažymėjo jis.

Oro balionai – ne hibridinė ataka?

Klausiamas, ar meteorologinių oro balionų antplūdžius galima vadinti hibridine ataka, R. Bridikis nurodė, jog esmė – ne atitinkamos sąvokos, bet Baltarusijos režimo veiksmai.

„Tas terminas nieko nekeičia. Vienokį naudosime – nekonvenciniai veiksmai, hibridinės atakos – ne čia esmė. Esmė – ar Baltarusijos režimas žino, kokį poveikį mums daro, ir ar žino, kokias priemones jie taiko mūsų atžvilgiu“, – nurodė VSD direktorius.

Jis patikino, kad departamentas dalyvauja, siekiant užkardyti ir sutramdyti minėtus incidentus, teikia reikiamą informaciją sprendimų priėmėjams.

Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus. 

Lochu valstybe
Lochu valstybe
2025-10-27 15:33
Kaip jie gali nežinoti, jeigu čia Lietuvoje sėdi jų visa agentūra dešimtys tūkstančių čia dirbančiųjų yra realus agentai, kurie ir koordinuoja veiksmus, musu gi debiliukai ir toliau leidžiasi sokdinami visokių cichanovskaju, kurios ir atstovauja tas agentūras
Atsakyti
..
..
2025-10-27 15:42
Leistu Aleksandrui trasas ivezti per Klaipeda, uzsibaigtu balionai, uzdirbtume eur200 m
Atsakyti
Nieko keisto
Nieko keisto
2025-10-27 15:44
Baltarusijos diktatoriui lengva rengti visokias provokacijas kai valdžioje pas mus pinokiai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
