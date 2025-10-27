VSD vadovas: grėsmė didėja, Baltarusija žino, kas vyksta

Jo vertinimu, Minskas siekia destabilizuoti situaciją Lietuvoje, tačiau ar tai yra vienintelis režimo tikslas – kol kas negali atsakyti.
„Grėsmės didėja, suprantant, kokį efektą jie daro ir mūsų sprendimų priėmimui, ir mūsų keleiviams, ir visuomenei.
Visi esame įsitempę. Kad Baltarusija žino, kas šiuo metu vyksta – neturiu jokių abejonių.
Jie tikrai supranta ir Minskas puikiai vertina situaciją“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu Gitanu Nausėda, žurnalistams sakė R. Bridikis.
„Bet mes negalime šiuo atveju atsakyti tikslaus tikslo. Taip, jie nori mus destabilizuoti, bet, matyt, yra ne vien tik destabilizavimas (...) vienintelis tikslas. Matyt, yra ir kitų tikslų. Bet šiuo atveju mes negalime atsakyti“, – pažymėjo jis.
Oro balionai – ne hibridinė ataka?
Klausiamas, ar meteorologinių oro balionų antplūdžius galima vadinti hibridine ataka, R. Bridikis nurodė, jog esmė – ne atitinkamos sąvokos, bet Baltarusijos režimo veiksmai.
„Tas terminas nieko nekeičia. Vienokį naudosime – nekonvenciniai veiksmai, hibridinės atakos – ne čia esmė. Esmė – ar Baltarusijos režimas žino, kokį poveikį mums daro, ir ar žino, kokias priemones jie taiko mūsų atžvilgiu“, – nurodė VSD direktorius.
Jis patikino, kad departamentas dalyvauja, siekiant užkardyti ir sutramdyti minėtus incidentus, teikia reikiamą informaciją sprendimų priėmėjams.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
