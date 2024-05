VSD įvertino Eduardo Vaitkaus prorusiškus pasisakymus: viešina tyrimo išvadas

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Prezidento rinkimuose daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų balsų surinkęs, atvirai prorusiškas Eduardas Vaitkus, sukėlė diskusijų bangą Lietuvoje. Po rinkimų Seimo Nacionalinio ir saugumo gynybos komitetas net kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą.

Ir nors prieš keletą metų VSD savo metiniame grėsmių vertinime rodė Vaitkaus pavyzdį, kaip rusiškos propagandos ruporo, dabar saugumiečiai pateikė atsakymą, kad Vaitkus raudonos linijos neperžengė.

„Vertinimas yra atliktas, analitikai peržiūrėjo visus tuos pasisakymus ir kol kas, vertinama taip, kad demokratinėje valstybėje žmogus rinkimų metu išsakė savo nuomonę, bet situacija yra stebima“, – teigia Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Arvydas Pocius.

VSD vadovas Darius Jauniškis tvirtina, kad jeigu būtų fiksuoti kokie nors Vaitkaus ryšiai su Kremliumi, situacija būtų kita. Kitaip tariant – nors visi girdi Vaitkaus prorusiškumą, bet tarnybos neturi fiksavę įrodymų, kad jis tą daro dirbdamas rusams.

„Bet dabar klausimas, štai yra toks: ką gali daryti priešiškas režimas, pamatęs, kad Lietuvoje atsiranda politikų, kurie tą naratyvą taiko ir deda į priekį. Ir jis tikrai tada gali dar suaktyvėti“, – sako NSGK narys Vytautas Mitalas.

„Jis tampa objektu KGB struktūrų. Vienaip ar kitaip, jis gali net nejausti, nežinoti“, – pritaria NSGK narys Dainius Gaižauskas.

Anot Gaižausko, rusų tarnybos, jeigu to dar nėra padariusios, gali mėginti vėliau užmegzti kontaktą su jiems palankiais žmonėmis. O agentai taip apmokyti, kad pats žmogus gali nė nesuprasti, kad kažkas ne taip.

„Mano galva, čia sakau savo nuomonę, kad jis tapęs jų taikiniu, ir tikrai viską darys. Jis gali net nežinoti, per antrą, trečią, ketvirtą asmenį, per lietuvišką įmonę, per giminaičius, artimuosius ir t.t., vis tiek bandys surasti kiekvieno žmogaus tam tikrą mygtuką, kurį paspaudus, tu negalėsi pasakyti „ne“, – sako D. Gaižauskas.

Reiškė palaikymą Paleckiui

Kita vertus, Vaitkus dar prieš šiuos rinkimus neslėpė savo prorusiškų pažiūrų. Prieš 2 metus Lukiškių aikštėje surengtas paleckininkų mitingas. Jo metu eilinį kartą liejosi kritika Lietuvos valdžiai, teismams, žiniasklaidai ir išreikštas palaikymas pačiam Algirdui Paleckiui.

Tai buvo dienos, kai teismas turėjo skelbti savo verdiktą Paleckio šnipinėjimo byloje. Mitinge kalbėjo dabar jau kalėjime už šnipinėjimą Rusijai sėdintis Paleckis, taip pat tokie veikėjai, kaip Antanas Kandrotas-Celofanas, Kazimieras Juraitis, Erika Švenčionienė, Laurynas Ragelskis. Prakalbą rėžė ir pats Vaitkus.

Mitinge buvo ir svečių. Kalbėjo ir Latvijos politikė, Europos Parlamento narė Tatjana Ždanoka. Ji taip pat atvirai prorusiška. O dabar portalas „The Insider“ paskelbė, kad gavo prieigą prie maždaug 19 tūkstančių laiškų. Juose – Ždanokos susirašinėjimas su Kremliaus saugumo FSB agentais 2013–2017 metais.

„Nenoriu atskleisti detalių, koks yra VSD ir kitų specialiųjų tarnybų vertinimas, bet situacija yra stebima. Ir mes tą privalome daryti“, – teigia A. Pocius.

Politikai, politologai ir apžvalgininkai net neabejoja, kad prorusiškos jėgos Lietuvoje bandys įgauti realią valdžią ir dalyvaus rinkimuose į Seimą jau šį rudenį. O per praėjusius rinkimus, visos partijos, kurios gavo virš 58 tūkstančių balsų, į parlamentą pateko.

