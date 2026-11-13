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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT pateikė neteisingą informaciją: Katelynas klaidingai pranešė apie iš Lietuvos išsiųstą „Jedinstvo“ lyderį

Atnaujinta 17.27 val.
2026-11-13 15:41 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut. / /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut. / /
2026-11-13 15:41
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas penktadienį klaidingai pranešė apie iš Lietuvos išsiųstą prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderį Valerijų Ivanovą – iš tikrųjų buvo deportuotas Genadijus Ivanovas, nuteistas Sausio 13-osios byloje ir neseniai atlikęs bausmę.

Valerijus Ivanovas (nuotr. ELTA)
GALERIJA (10)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas penktadienį klaidingai pranešė apie iš Lietuvos išsiųstą prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderį Valerijų Ivanovą – iš tikrųjų buvo deportuotas Genadijus Ivanovas, nuteistas Sausio 13-osios byloje ir neseniai atlikęs bausmę.

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Ištrynęs pirmąjį įrašą feisbuke, kuriame skelbė apie V. Ivanovo deportavimą, M. Katelynas vėliau išplatino kitą įrašą, informuodamas, jog buvo išsiųstas G. Ivanovas.

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„Iš Lietuvos į Rusiją išsiųstas Sausio 13-osios byloje nuteistas Rusijos pilietis Gennady Ivanov“, – teigė vidaus reikalų ministras.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Atsiprašė už klaidą

Ministro patarėjas Šarūnas Dvareckas anksčiau patvirtino, kad Iš Lietuvos į Rusiją išsiųstas Genadij Ivanov.

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„Ankstesniame ministro įraše klaidingai paskelbta, kad išsiųstas buvęs „Jedinstvo“ lyderis Valerijus Ivanovas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) ministrui pateikė klaidingą informaciją apie išsiųsto asmens tapatybę. Iš Lietuvos asmuo išsiųstas už veikimą prieš Lietuvą. Atsiprašome už šią klaidą“, – teigė Š. Dvareckas.

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Nuteistas dėl nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų

G. Ivanovas 2019 metais pirmosios, o 2021 metais – apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu buvo nuteistas dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų.

Jam buvo skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, ją G. Ivanovas baigė atlikti šių metų balandį.

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Pasak M. Katelyno, jis buvo išsiųstas iš Lietuvos dėl veikimo prieš valstybę.

Ministras atsiprašė iš pradžių paskelbęs informaciją apie V. Ivanovo išsiuntimą ir teigė, jog rėmėsi klaidinga Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pateikta informacija apie asmens tapatybę.

VSAT atstovas spaudai Giedrius Mišutis BNS patvirtino, kad įstaiga klaidingai informavo ministrą dėl žmogiškosios klaidos.

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„Įvyko žmogiška klaida, suklaidino sutampanti Ivanovo pavardė, skiriasi tik vardas“, – sakė G. Mišutis.

„Pagrindinės priežastys supainioti išsiųstą ir neišsiųstą asmenis, matyt, buvo pavardė ir laikotarpis, kuriuo buvo atlikti nusikaltimai“, – pridūrė jis.

Sausio 13-osios byloje iš viso buvo nuteisti 67 asmenys, daugelis jų – už akių.

1991 metų sausio 13-osios naktį Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių.

Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

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jo
jo
2026-11-13 15:57
visus reik mylincius ir prijauciancius ,ner ko bezdet svetur
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Tarnybos nedirbo
Tarnybos nedirbo
2026-11-13 15:52
Kaip galėjo būti taip, kad šis antivalstybininkas iki šiol nebuvo išsiųstas iš Lietuvos? Kiek dar jedinstvininkų tebėra neišsiųsta iš Lietuvos? Ko laukiama?
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Kaip suprantu
Kaip suprantu
2026-11-13 16:56
Kazkas ten nekompetingas ir turetu lekti is darbo.
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