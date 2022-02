Vladimiras Putinas pradėjo plataus masto karą Ukrainoje

Vladimiras Putinas pareiškė, kad jis „neturi planų“ okupuoti Ukrainą. Jis pareiškė, kad Rusijos tikslas yra apsiginti, jis taip pat pasakė, kad Ukrainos kariuomenės tėvai ir seneliai nekariavo, tad jie gali padėti neonaciams. Putinas pagrasino, kad jei kas nors imtųsi veiksmų prieš Rusiją, jų atsakas būtų „žaibiškas“. Putinas Ukrainos kariuomenei pasiūlė pasiduoti ir grįžti namo.

„Su mūsų sienomis besiribojančios teritorijos karinis parengimas, jei leisime, išliks dešimtmečius, o gal ir amžinai. Ir tai sukurs nuolat augančią ir absoliučiai nepriimtiną grėsmę Rusijai“, – ketvirtadienį televizijos kreipimesi sakė Putinas, kuriame de facto paskelbė apie karo veiksmų prieš Ukrainą pradžią. „2021 metų gruodį mes vis dėlto dar kartą bandėme susitarti su JAV ir jų sąjungininkais dėl saugumo Europoje užtikrinimo ir NATO neplėtimo principų – viskas veltui“, – sakė V. Putinas.

V. Putinas pareiškė, kad „teisingumas ir tiesa“ yra Rusijos pusėje įspėdamas, jog į bet kokius prieš ją nukreiptus veiksmus Rusija atsakys labai greitai. Jis antpuolį tradiciškai motyvavo, kad tai savigyna. Savo pareiškimą V. Putinas paskelbė kaip tik tuo metu, kai Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterres neatakuoti Ukrainos ir suteikti galimybę taikai.

V. Putinas kreipimesi teigė, jog Rusija neturi plano okupuoti Ukrainos, bet kalboje pareiškė, kad Ukrainos žmonės galės „laisvai pasirinkti“, kas vadovaus šaliai. Iš esmės tai gali būti ženklas, kad vienas iš tikslų yra nuversti teisėtai išrinktą Ukrainos vadovybę.

Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą JAV prezidentas Joe Bidenas paskelbė, kad Rusija pasirinko sąmoningai apgalvotą karą, kuris atneš daugybę žmonių žūčių. Pasak jo, Rusija vienintelė yra atsakinga už už mirtis ir destrukciją, o Jungtinės Valstijos su partneriais atsakys vieningai bei ryžtingai.

7:49 | Rusijoje akcijų ir valiutos rinkose prasidėjo griūtis

Paaiškėjus, kad Vladimiras Putinas pradėjo karą prieš Ukrainą, netrukus į tai aštriai sureagavo vietos rinkos.

Ketvirtadienio rytą Rusijos valiutos kursas krito. Rublis JAV dolerio atžvilgiu atpigo dar 3 rubliais iki 84 rublių už dolerį, o euro atžvilgiu – iki 95,4 rublių.

Prekyba Maskvos vertybinių popierių biržoje praktiškai sustojo dėl visiškos kainų griūties. Pastebimai atpigo daugelis joje kotiruojamų Rusijos kompanijų vertybinių popierių.

Pagrindinis Maskvos biržos indeksas ketvirtadienio rytą krito 11 proc. punktų.

Vakarai ne kartą įspėjo, kad karinių veiksmų atveju imsis griežtų ekonominių sankcijų prieš Kremliaus režimą.

Kritęs rublio kursas reiškia, kad rusams brangs daugelis prekių ir paslaugų – ypač tų, kurioms gaminti ar teikti reikia prekių iš užsienio.

07:44 | J. Biriukovas: dabar Ukrainoje fronto linija yra „visur“

Buvęs Ukrainos prezidento P. Porošenkos patarėjas Jurijus Biriukovas paaiškino apie šiuo metu skelbiamus pranešimus dėl Rusijos puolimo. Jo teigimu, iš tiesų buvo smogta iš oro į Ukrainos kariuomenės oro uostus bent penkiuose miestuose. Taip pat yra atakuojami kariuomenės amunicijos sandėliai.

Tačiau jis paneigė anksčiau pasirodžiusius pranešimus apie išsilaipinusį Rusijos kariuomenės desantą Odesoje. „Ne, tai nėra patvirtinta. Tankų kolonų prie Kijevo/Charkovo/Sumų/Černygovo – taip pat nėra, tai nėra patvirtinta. Tai nereiškia, kad to negali būti – tačiau šiuo metu tai nėra patvirtinta“, – rašo savo „Facebook“ paskyroje jis. J. Biriukovo teigimu, dabar Ukrainoje fronto linija yra „visur“, tačiau iš jo pažįstamų kariniuose daliniuose netekčių nėra. „Šaudoma, bet padrikai ir į orą“, – skelbia jis. Taip pat jis paaiškino, kad dauguma „sprogimų“, apie kuriuos praneša ukrainiečiai yra šalies oro gynybos raketų paleidimo garsai. „Mūsų kariai dirba. Ir fronte taip pat. Mušimės“, – rašo jis.

07:35 | Ukraina skelbia: Baltarusijos pajėgos prisidėjo prie Rusijos kariuomenės puolimo

Ukrainos sienos apsaugos tarnyba paskelbė, kad Baltarusijos pajėgos prisidėjo prie Rusijos kariuomenės puolimo. „Apie 5 val. Ukrainos valstybinė siena su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika buvo užpulta Rusijos pajėgų, palaikant Baltarusijai“, – skelbiama pasieniečių pranešime.

CNN praneša, kad tankai iš Baltarusijos įsiveržė į Ukrainą

07:27 | Rusija sustabdė dalies oro uostų darbą

Rusija sustabdė Anapos, Gelendžiko, Elistos, Stavropolio, Belgorodo, Briansko, Oriolo, Kursko, Voronežo ir Simferopolio oro uostų darbą. Šios šalies kariuomenė „primygtinai rekomenduoja“ nepriimti skrydžių ir neskristi virš Pietvakarių Rusijos teritorijos.

07:24 | Zelenskis šalyje paskelbė karinę padėtį

V. Zelenskis naktį kreipėsi į šalies gyventojus ir pranešė apie pradėtą Rusijos puolimą. Ukrainiečių lyderis pareiškė, kad gyventojai turėtų likti namuose ir išlaikyti ramybę: „Kariuomenė veikia. Aš liksiu su jumis visą laiką. Išlikite tvirti. Mes laimėsime, nes esame Ukraina. Šlovė Ukrainai“. Jis taip pat paskelbė, kad šalyje yra įvedama karinė padėtis.

07:19 | Ukraina ragina Rusiją ir JT „sustabdyti karą“

Ukrainos ambasadorius Jungtinėse Tautose paragino Rusijos pirmininkaujamą Saugumo Tarybą „padaryti visa, kas įmanoma, kad būtų sustabdytas karas“ jo šalyje.

„Šių institucijų pareiga yra sustabdyti karą“, – pabrėžė Serhijus Kyslycia vėlai trečiadienį vietos laiku įvykusiame 15 narių Tarybos posėdyje, prasidėjusiame netrukus po Rusijos prezidento Vladimiro Putino pareiškimo apie pradedamą karinę operaciją Ukrainoje.

S. Kyslycia paragino Rusijos, šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkaujančios Tarybai, ambasadorių JT Vasilijų Nebenzią „paskambinti Putinui, paskambinti [užsienio reikalų ministrui Sergejui] Lavrovui ir sustabdyti“ agresiją.

07:19 | JT vadovas ragina Rusiją nutraukti karines operacijas Ukrainoje

„Prezidente [Vladimirai] Putinai, žmonijos labui sugrąžinkite savo pajėgas į Rusiją“, – po skubiai dėl šios krizės sušaukto JT Saugumo Tarybos posėdžio sakė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas.

„Žmonijos labui neleiskite Europoje prasidėti tam, kas galėtų būti didžiausias karas nuo amžiaus pradžios“, – sakė jis ir pabrėžė, kad konfliktas „privalo būti sustabdytas dabar“.

Tuo metu Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia per skubų Saugumo Tarybos posėdį sakė, kad Maskvos karinės operacijos Ukrainoje taikinys – valdžioje Kijeve esanti „chunta“.

„Mes elgiamės agresyviai ne Ukrainos žmonių, o Kijeve valdžioje esančios chuntos atžvilgiu“, – pareiškė jis.

07:14 | Kijeve įjungta oro pavojaus sirena: gyventojus įspėja likti namuose ir su savimi turėti būtiniausius daiktus

Pranešama, kad Kijeve įjungta oro pavojaus sirena. Gyventojams yra rekomenduojama likti namuose ir turėti su savimi pasiruošus dokumentus ir svarbiausius daiktus.

07:10 | Australijos žurnalistas užfiksavo virš galvų praskrendančią Rusijos raketą

Žurnalistas iš Australijos užfiksavo praskrendančią virš galvų Rusijos raketą. „Negaliu patikėti, kad Rusija paskelbė karą Ukrainai“, – aiškino jis.

07:07 | Kijeve sprogimo metu apgadinti gyvenamieji pastatai, prekybvietė

Kijeve, po sprogimo Vasilkovskos gatvėje, apgadinti 3 gyvenamieji pastatai ir prekybvietė. Apie aukas nepranešama, rašoma „Pravda.com.ua“

07:02 | Latvija šaukia NATO nares konsultacijai

Latvija šaukia NATO nares konsultacijai pagal 4-ąją straipsnį, dėl grėsmės teritoriniam vientisumui, esant dabartinei situacijai Ukrainoje.

06:59 | Liudininkai fiksuoja griaudinčius sprogimus

Charkove, Mariupolyje, Berdianske, Kijeve ir Borispolyje liudininkai filmuoja griaudinčius sprogimus.

06:55 | „The Guardian“: Rusija pradėjo „toli gražu ne ribotą karinę operaciją“

„The Guardian“ skelbia, kad Rusija pradėjo „toli gražu ne ribotą karinę operaciją“. Vykdomas plataus masto puolimas, naudojantis įvairiomis priemonėmis faktiškai visoje Ukrainos teritorijoje, nuo pietvakariuose esančios Odesos iki rytinio Mariupolio, o taip pat ir šiauriau esančio Charkovo ir net Kijevo. Kol kas nepatvirtintais duomenimis, Rusijos kariuomenė išsilaipino Charkove ir Mariupolyje. Rusijos šaltiniai skelbia apie pradėtą LLR smogikų puolimą Sčastia mieste, kurį kontroliuoja Ukrainos pajėgos.

06:46 | Rusijos kariuomenė: pajėgos neapšaudo Ukrainos miestų, neutralizuojama Ukrainos kariuomenės infrastruktūra

Rusijos kariuomenės pranešimas: Rusijos pajėgos neapšaudo raketomis, lėktuvais ar artilerijos pabūklais Ukrainos miestų. Tiksliniais pataikymais yra neutralizuojama karinė infrastruktūra, priešlėktuvinė gynyba, kariniai oro uostai ir Ukrainos kariuomenės aviacija.

06:42 | Ukrainos kariuomenė: Vasilskovo karinei oro bazei buvo suduoti septyni itin galinti smūgiai

„The Guardian“: Ukrainos kariuomenė skelbia, kad netoli Kijevo esančiai Vasilskovo karinei oro bazei buvo suduoti septyni itin galinti smūgiai iš oro.

06:40 | Žmonės skubiai evakuojasi iš Charkovo

Žmonės skubiai evakuojasi iš Charkovo gatvėse susiformavo milžiniškos spūstys.

06:37 | NATO vadovas smerkia „neapgalvotą ir neišprovokuotą“ Rusijos puolimą Ukrainoje

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas ketvirtadienį pasmerkė „neapgalvotą ir neišprovokuotą“ Rusijos puolimą Ukrainoje ir perspėjo, kad dėl to kyla pavojus nesuskaičiuojamai daugybei žmonių gyvybių.

„Griežtai smerkiu neapgalvotą ir neišprovokuotą Rusijos puolimą prieš Ukrainą, sukeliantį pavojų nesuskaičiuojamos daugybės civilių gyvybėms. Rusija, nepaisydama mūsų pasikartojančių įspėjimų ir nenuilstamų pastangų imtis diplomatinių veiksmų, vėl pasirinko agresijos prieš suverenią ir nepriklausomą šalį kelią“, – pareiškime nurodė J. Stoltenbergas.

„NATO sąjungininkės susitiks spręsti Rusijos agresyvių veiksmų padarinių. Šiuo siaubingu metu esame kartu su Ukrainos žmonėmis. NATO padarys viską, ko reikia, kad apsaugotų ir apgintų visas sąjungininkes“, – pabrėžė Aljanso vadovas.

06:35 | Zelenskis šaukia skubų SNBO posėdį, Ukrainoje bus įvesta karo padėtis

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (SNBO) sekretorius Aleksijus Danilovas pranešė, kad prezidentas Volodymyras Zelenskis šaukia skubų SNBO posėdį, Ukrainoje bus įvesta karo padėtis, rašoma „Ukrainskaja pravda“.

06:33 | CNN: JAV ir sąjungininkai ketvirtadienį Rusijai pritaikys „plataus masto sankcijas“

Į Ukrainos puolimą sureagavo ir užsienio bendruomenė – JAV ir sąjungininkai pareiškė, kad šiandien bus pradėtos taikyti plataus masto sankcijos Rusijai.

06:31 | Žiniasklaida: Rusijos kariuomenė išsilaipino Odesoje

NBC, remiantis Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovų pranešimais, tvirtina, kad Rusijos kariuomenė jau išsilaipino Odesoje.

06:30 | CNN žurnalistas Kijeve: ką tik išgirdau kažkur netoli didelį sprogimą

CNN žurnalistas, esantis Kijeve, pasidalijo informacija, kad mieste netoliese išgirdo didelį sprogimą.

