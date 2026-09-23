Virginijus Sinkevičius apie antrojo muftiato veiklą: visi tie žmonės atvyko valstybės kvietimu

„Man atrodo, kad svarstyti ir žiūrėti, ar valstybėje nėra radikalizacijos vienoje ar kitoje grupėje, yra svarbu. Bet šiuo atveju tai yra labai populistinis būdas kovoti su pasekmėmis, nes neapykantos atvejai yra problema. Pirmiausia problema yra praeitos Vyriausybės priimti neatsakingi sprendimai dėl migracijos politikos, nes visi tie žmonės atvyko valstybės kvietimu. Šiuo atveju valstybė juos sukvietė, įdarbino ir taip toliau“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo V. Sinkevičius.
Jo teigimu, migracijos politiką reikia peržiūrėti iš esmės, įvertinant ne tik kvotų sistemą, bet ir užsieniečius į Lietuvą įdarbinančių agentūrų veiklą.
„Jeigu tai darytų muftiatas, aš sakyčiau – gerai, mes sprendžiame problemą. Bet ne tai mes sprendžiame. Dabar, mano manymu, reikalingas esminis migracijos politikos peržiūrėjimas: pradedant kvotų sistema, kuri yra labai bendrinė, baigiant įdarbinimo agentūrų veikla – kokiose šalyse jos ieško darbuotojų, kodėl būtent tose šalyse“, – kalbėjo europarlamentaras.
V. Sinkevičius taip pat ragino vertinti su migracija susijusius saugumo ir integracijos aspektus.
„Kalbant apie Baltarusiją, turime žiūrėti, ar tai nekelia iššūkių mūsų saugumui. Taip pat turime vertinti, kaip sekasi tiems patiems ukrainiečiams integruotis, kokie yra kriterijai ir taip toliau. Negalima praleisti ir universitetų – matome, kad daug studentų atvyksta ne per kvotas, o per universitetus“, – sakė jis.
Europarlamentaro teigimu, didėjant įtampai visuomenėje, valstybė turėtų pati imtis šio klausimo, kad jis nebūtų sprendžiamas gatvėje.
„Matydama, kad visuomenėje jau kyla įtampos, valstybė privalo reaguoti, išimti šį klausimą iš gatvės ir iš esmės peržiūrėti imigracijos politiką. Aš tikrai tikiuosi, kad Vyriausybė tai padarys, nes šį klausimą jau kėliau ne vieną kartą. Kitu atveju klausimas lieka gatvėje ir jis bus sprendžiamas emocijomis“, – teigė V. Sinkevičius.
„Kažkas prieis, pasiūlys kažkokį sprendimą – muftiatą uždaryti, kalbą išmokti, – bet realiai valstybė vis tiek lieka be imigracijos politikos“, – pridūrė jis.
V. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičių.
„Matydami, kokie yra skaičiai – kad Lietuvoje leidimus gyventi turi per 200 tūkst. žmonių, – negalime to ignoruoti. Juk ne muftiatas jiems pridalino tų leidimų. Visa tai padarė valstybė pagal priimtus teisės aktus. Todėl pirmiausia privalome turėti imigracijos strategiją ir teisės aktus, atliepiančius dabartinę situaciją“, – pažymėjo jis.
Trečiadienį Seimo NSGK renkasi į uždarą posėdį aiškintis, ar antrasis muftiatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Kaip skelbta, prieš savaitę šalia Kauno mečetės, priklausančios antrajam muftiatui, musulmonų bendruomenės pamaldų metu būrys baikerių surengė demonstraciją. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido roko muziką, į akciją atsinešė kiaulės galvą.
Po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių tvarkos pažeidimo bei ėmėsi aplinkybių patikslinimo. Policijos duomenimis, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
Vėliau Kauno apskrities policija pranešė dėl incidento pradėjusi ir ikiteisminį tyrimą.
Komentuodamas šį įvykį muftijus Aleksandras Beganskas LRT radijui sakė, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus. Jis taip pat prašė valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą.
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