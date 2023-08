VILNIUS TECH mokslininkės atskleidė: kas dešimtas Lietuvos gyventojas yra rizikingas lošėjas

Per 2017-2023 metus Lošimų priežiūros tarnyba prie LR Finansų ministerijos gavo 42904 prašymus neleisti lošti, iš jų 56 proc. pateikė18-30 metų ir 44 proc. 31-61 ar vyresni asmenys. Be to, per 2022-2023 metus besiregistruojančių kas mėnesį šioje tarnyboje asmenų skaičius vidutiniškai išaugo po 29,7 proc. Prašymai neleisti lošti apima azartinius lošimus, pvz., bingo, stalo lošimus (ruletė, kauliukai, kortos), A ir B kategorijos lošimai, sporto ir kitas lažybas, totalizatorių, o tiražinės ir momentinės loterijos į prašymų turinį nepatenka. UAB „Vilmorus“ pagal Lošimų priežiūros tarnybos prie LR Finansų ministerijos užsakymą 2022 m. lapkričio mėn. atliktas tyrimas, apklausiant 1000 respondentų, parodė, kad azartiniuose lošimuose Lietuvoje dalyvauja 12 proc. asmenų. Šis skaičius iš dalies parodo azartinių lošimų paplitimą, tačiau neleidžia išsamiai įvertinti lošimų problemiškumo ar rizikingumo.