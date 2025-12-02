Vilniuje užsidegė BMW

Pirminiais duomenimis, prieš 17 val., važiuodamas link Žirmūnų tilto lengvasis automobiilis užsidegė. Atvykę ugniagesiai užgesino liepsnas. Įvykio vietoje budėjo medikai.
Per įvykį žmonės nenukentėjo. Nelaimės vietoje apsunkintas eismas.
Aplinkybes aiškinasi pareigūnai.
