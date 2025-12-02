 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje užsidegė BMW

2025-12-02 18:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-02 18:07

Antradienio pavakarę – nelaimė Vilniuje, Olandų gatvėje. Tarnyboms pranešta apie degantį BMW automobilį.

Judrioje gatvėje sudegė BMW (nuotr. Broniaus Jablonsko)
4

Antradienio pavakarę – nelaimė Vilniuje, Olandų gatvėje. Tarnyboms pranešta apie degantį BMW automobilį.

1

Pirminiais duomenimis, prieš 17 val., važiuodamas link Žirmūnų tilto lengvasis automobiilis užsidegė. Atvykę ugniagesiai užgesino liepsnas. Įvykio vietoje budėjo medikai.

Judrioje gatvėje sudegė BMW
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Judrioje gatvėje sudegė BMW

Per įvykį žmonės nenukentėjo. Nelaimės vietoje apsunkintas eismas.

Aplinkybes aiškinasi pareigūnai.

Papildysime.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

