Vilniuje – tūkstančiai protestuotojų: prezidentą vadina „invaziniu barščiu“, reikalauja stabdyti koaliciją

Apie 11.35 val. protestas nuo Katedros aikštės pajudėjo link Seimo. Prasidėjo oficiali eisena – tūkstantinė minia žygiuoja Gedimino prospektu.
Kolonoje priekyje važiuoja policijos automobilis, eiseną užbaigia organizatoriai.
Eisena vyksta skambant G&G Sindikato dainai, o nuotaika, regis, išlieka pakili ir draugiška.
Planuojama, kad iki 12 valandos protestuotojai pasieks Seimą, kur vyks pagrindinis mitingas.
Susirinko keli tūkstančiai žmonių
Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros antradienį į protestą prieš naują valdančiąją daugumą susirinko apie 2 tūkst. žmonių.
Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „Prezidentas kaip Sosnovskio barštis – aukštas, gražus, bet invazinis?“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“.
„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė mitingo dalyvis 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno.
Minioje daug spalvingų ir iškalbingų plakatų: „Koalicija su Nemuno dešra = gėdos vyniotinis“.
„Lietuvos bėda ir gėda – Nausėda“, – rašoma plakate.
„Ministro pirmininko kėdė – ne praktikos vieta“, – rašė susirinkusieji.
„Premjerė be patirties, prezidentas be stuburo, Seimas be gėdos“, – rašė protestuotojai.
„O gal koalicija su Putinu?“, – pasirodė net ironiški užrašai.
Koalicijoje mato prorusiškumą
Į protestą atėjęs 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno sakė nepritariantis koalicijos partneriams, kuriuos socialdemokratai pakvietė dirbti kartu.
„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė IT specialistas.
Tuo metu studentė Agnė teigė palaikanti protesto idėjas ir čia atėjo norėdama jį „gyvai išgyventi“.
„Tiesiog nesutinku su koalicijos vertybėmis ir noriu pagarsinti savo balsą“, – kalbėjo Vokietijoje studijuojanti 19-metė.
Protestuotojas: prezidentas iš naujo vertins koaliciją, nustačius „aušriečių“ finansavimo pažeidimų
Protesto prieš koaliciją organizatoriai sako iš prezidento Gitano Nausėdos išgirdę pažadą iš naujo vertinti koaliciją, jei teisėsauga nustatys, kad „Nemuno aušra“ neteisėtai finansavo rinkimų kampaniją.
„Išgirdau iš prezidento pažadą, kad jeigu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ištirs, visgi, kad „Nemuno aušra“ nusižengė, tuomet bus iš naujo sėdama ir mąstoma, ką toliau daryti su valstybe. Tai čia jau šis bei tas“, – žurnalistams antradienį sakė vienas iš protesto akcijos „Gėdos diena“ organizatorių Mantas Meškerys.
STT liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.
Tuo metu kitas protesto organizatorius Robertas Koroliovas žurnalistams tvirtino, kad pokalbis su šalies vadovu buvo diplomatiškas, geras.
„Prezidentas pats sakė, kad konflikto tikrai tarp mūsų nėra, jis rizikas žino, jis jas vertins ir atitinkamai reaguos ir kad „Nemuno aušrai“ taikys tą patį standartą kaip ir praeitą kartą – neskirs partinių ministrų“, – teigė jis.
Susitikimo metu protesto organizatoriai šalies vadovui įteikė šešių nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių peticiją, kuria išreiškiamas susirūpinimas nauja valdančiąja dauguma. Joje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.
Nausėda susitiko su protesto prieš koaliciją rengėjais
Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Prezidentūroje susitiko su surengto protesto prieš naująją valdančiąją koaliciją organizatoriais ir priėmė jų peticiją.
Vienos iš protesto organizatorių „Laisvės TV“ transliuotame vaizdo įraše matyt, kaip G. Nausėda paspaudžia ranką šešiems į Prezidentūrą atvykusiems aktyvistams ir susėda su jais prie stalo.
„Prisėskite, pasišnekėsime, išklausysime jūsų“, – sakė šalies vadovas.
Peticiją nešęsis vienas protesto „Gėdos diena“ organizatorių Robertas Koroliovas G. Nausėdai sakė, kad mitinguotojai į jį kreipėsi, nes prezidentas yra moralinis visuomenės autoritetas.
„Tikimės, kad būsite teisingas ir lygus visiems ir atsižvelgsite į mūsų prašymus, į mūsų nerimą ir į mūsų valstybės interesus“, – teigė R. Koroliovas.
Vėliau, prasidėjus susitikimui, filmuojantieji buvo paprašyti patalpas palikti.
Protesto eiga
Renginio organizatoriai atskleidė, kokia tvarka įvyks mitingas:
„Rugpjūčio 26 dieną (antradienį) rinksimės į masinį protestą Vilniuje. 11.00 – Protestą pradėsime Daukanto aikštėje, kur kreipsimės į Prezidentą; 11.20 – Tuomet žygiuosime Gedimino prospektu iki Seimo, kur įvyks mitingas. 12:00 – Protesto mitingas.“
Tai diena, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, o sostinėje įvyks A. Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas.
Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.
Masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje
Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.
Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Nausėdai įteiks peticiją
Primename, kad mitingo organizatoriai šalies vadovui Gitanui Nausėdai ketina įteikti ir peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.
„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.
Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, renginiui išduotas 10 tūkst. dalyvių leidimas.
