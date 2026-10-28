Vilniuje šauta į namo langą

Anot Policijos departamento, antradienį apie 10.40 val. Vilniuje, Kryžiokų Sodų 11-ojoje gatvėje, pastebėta, kad peršautas gyvenamojo namo lango stiklas.
REKLAMA
REKLAMA
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Įtariama, kad šaudyta iš šratinio ginklo. Nuostolis nustatinėjamas.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA