Vilniuje rastas paauglės kūnas: aiškėja naujos detalės

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 11 d., apie 3.30 val. sostinės Bokšto gatvėje, namo kieme, rastas mirusios nepilnametės (gim. 2009 m.) kūnas.
Portalas „Lrytas“ skelbia, kad, pirminiais duomenimis, paauglė iškrito iš trečio gyvenamojo namo aukšto. Aplinkiniai žmonės skubiai kvietė pagalbos tarnybas, tačiau nepilnametės išgelbėti nepavyko – atvykę medikai konstatavo jos mirtį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
