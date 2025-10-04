Vilniuje pristatytas skraidantis automobilis: „2026-iems metams jau yra priimta 3 tūkst. užsakymų“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Skraidantys automobiliai buvo vaizduojami Holivudo kino filmuose jau prieš 40 metų. O jau dabar galima išvysti ateities automobilį tikrovėje, kuris gali pakilti į vieno kilometro aukštį ir pusvalandį skristi 130-ies kilometrų per valandą greičiu.
Ir nors automobiliu šią transporto priemonę pavadinti sunku, nes ji neturi ratų, pasak kinų gamintojų atstovų, toks didelį droną primenantis automobilis jau greitai skries miestuose virš gatvių.
Vilniuje pristatytas „XPENG X2“ ne kartą skraidė už Europos Sąjungos ribų. Automobilio-drono vairuoti negalima, jis gali skristi tik pats, pagal skrydžio planą.
„Tai susiję su saugumu, kad eliminuoti klaidas ir panašiai. Ir tai yra paprasčiau, kad tai įtraukti į kasdieninį gyvenimą“, – aiškino gamintojo atstovas Laimonas Rubikas.
Europai teks palaukti
Tiesa, kol kas pakilti į sostinės dangų draudžia įstatymai. Bet L. Rubikas tikina, kad jau yra „įgalinti visi administraciniai dalykai, kad tokios transporto priemonės būtų galimos jau naudoti buityje.“
„Europos teisės aktai dar toli gražu nėra parengti. Nesvarbu, ar tai užtruks 5, ar 10 metų, bet kol jie bus parengti, praeis daug daug metų“, – nuliūdino technologinės naujienos laukiančius entuziastus gamintojo atstovas Kresten Arup.
Europos biurokratija dar nesugebėjo įsisavinti gatvėmis save vairuojančių autonominių automobilių, ką jau kalbėti apie panašias skraidančias priemones.
„„Tesla“ turi „selfdriving“ funkciją, autonominio vairavimo. Kai kuriose valstijose veikia fantastiškai, tobulai. Ji beveik išvis neveikia Europoje, vargu ar artimiausią dešimtmetį veiks. Taisyklės yra tokios griežtos ir reglamentas yra toks tvirtas, kad mes automobilių nesusitvarkome“, – situaciją išdėstė automobilių rinkos ekspertas Laurynas Boguševičius.
Jau išbandyta technologija
Kol Europa laukia, kiti žemynai šią transporto priemonę įsisavins greičiau.
„Tai yra realus dalykas, nes gamintojas teigia, kad 2026-iems metams jau yra priimta 3 tūkst. užsakymų panašioms transporto priemonėms“, – sakė L. Rubikas.
Kaip pasakojo K. Arup, naudojimo pavyzdžių yra Artimuosiuose Rytuose, Dubajuje, taip pat Kinijoje. Šios vietos yra pagrindinės, kur technologija pradėta įdiegti.
Gamintojo atstovai šiuo metu daugiau dėmesio skiria kitam, naujesniam modeliui, kuris ir važiuoja keliais, ir bagažinėje vežiojasi droną.
„Atvažiuojate su elektromobiliu, jis veikia kaip „powerbank‘as“, kuris gali pakrauti skraidantį objektą ir tada išsitraukus su juo paskraidote“, – naujovę pristatė L. Rubikas.
Užtvirtintos saugumo garantijos
Verslas tikina, kad skraidančio ir save vairuojančio automobilio-drono keleiviams bijoti nereikia.
„Yra daug saugos priemonių: funkcijos yra dubliuojamos. Taigi, net jei vienas variklis sugenda, yra numatytos atsarginės priemonės tokiam atvejui. Autonominį vairavimą kelyje veikia daug veiksnių, pavyzdžiui, gatvėje bėgiojantys vaikai ir panašūs dalykai. Oro erdvė yra labai reguliuojama, todėl aplink yra daug mažiau nežinomų objektų“, – aiškino gamintojo atstovas Kresten Arup.
Nebaisu ir automobilį apžiūrėti atvykusiam verslininkui Žilvinui Grigaičiui, kuris automobilį įvertino teigiamai bei kaip saugumo jausmą suteikiančią transporto priemonę.
Pasak gamintojo atstovų, „XPENG X2“ jau yra atlikęs 15 tūkstančių bandomųjų skrydžių.
