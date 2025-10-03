Judrioje Vilniaus sankryžoje – dviejų automobilių kaktomuša: įspėja dėl apsunkinto eismo

Pirminiais duomenimis, prieš 11 val. susidūrę du automobiliai stovi sankryžos viduryje. Čia eismas apsunkintas.
Avarija Vilniuje(10 nuotr.)
+6
Avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje
Į įvykio vietą buvo atvykę gelbėtojai. Vaduoti žmonių neprireikė, tačiau medikų pagalba buvo reikalinga 62-ejų vyrui. Jis išvežtas į ligoninę, būklė nežinoma.
Policija reguliuoja eismą, incidentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA