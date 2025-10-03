Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Judrioje Vilniaus sankryžoje – dviejų automobilių kaktomuša: įspėja dėl apsunkinto eismo

2025-10-03 11:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 11:39

Penktadienį – avarija Vilniuje, Žirmūnų g.: sankryža su Minties g. užtverta.

Penktadienį – avarija Vilniuje, Žirmūnų g.: sankryža su Minties g. užtverta.

Pirminiais duomenimis, prieš 11 val. susidūrę du automobiliai stovi sankryžos viduryje. Čia eismas apsunkintas.

Avarija Vilniuje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija Vilniuje

Į įvykio vietą buvo atvykę gelbėtojai. Vaduoti žmonių neprireikė, tačiau medikų pagalba buvo reikalinga 62-ejų vyrui. Jis išvežtas į ligoninę, būklė nežinoma.

Policija reguliuoja eismą, incidentas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

