  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje perėjoje partrenktas vyras – pėsčiasis ėjo degant raudonam signalui

2025-12-04 08:22 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 08:22

Antradienio vakarą vienoje iš sostinės pėsčiųjų perėjų visureigisMercedes Benz GLE“ partrenkė vyrą.

Policija (nuotr. Elta)

Antradienio vakarą vienoje iš sostinės pėsčiųjų perėjų visureigisMercedes Benz GLE“ partrenkė vyrą.

0

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, nelaimė įvyko apie 19.10 val. sostinės Geležinio Vilko ir Didlaukio gatvių sankryžoje.

Pirminiais duomenimis, 1974 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją degant raudonam šviesoforo signalui ėjusį pėsčiąjį, gimusį 1982 metais.

Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

