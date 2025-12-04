Vilniuje perėjoje partrenktas vyras – pėsčiasis ėjo degant raudonam signalui

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, nelaimė įvyko apie 19.10 val. sostinės Geležinio Vilko ir Didlaukio gatvių sankryžoje.
Pirminiais duomenimis, 1974 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją degant raudonam šviesoforo signalui ėjusį pėsčiąjį, gimusį 1982 metais.
Nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
