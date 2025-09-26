Vilniuje per naktį pavogti du automobiliai

Ketvirtadienį, apie 7 val., Smalinės gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2019 metais pagamintas automobilis „Kia“. Nuostolis – 18 tūkst. eurų.
Tokiu pačiu metu pastebėta ir vagystė Medeinos gatvėje. Pavogtas automobilis „Hyundai Tucson“, pagamintas 2020 metais. Nuostolis – 17 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai.
