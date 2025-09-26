Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje per naktį pavogti du automobiliai

2025-09-26 08:21
2025-09-26 08:21

Sostinėje per naktį pavogti du automobiliai, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Policija (nuotr. Elta)

Sostinėje per naktį pavogti du automobiliai, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

1

Ketvirtadienį, apie 7 val., Smalinės gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2019 metais pagamintas automobilis „Kia“. Nuostolis – 18 tūkst. eurų.  

Tokiu pačiu metu pastebėta ir vagystė Medeinos gatvėje. Pavogtas automobilis „Hyundai Tucson“, pagamintas 2020 metais. Nuostolis – 17 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai. 

