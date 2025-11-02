Vilniuje nepilnamečio vairuojamas motociklas atsitrenkė į policijos automobilį

Policijos departamento duomenimis, apie 1 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas, chuliganiškai vairuodamas ir padidinęs greitį, bandė šalintis.
Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį.
Motociklo vairuotojui, gimusiam 2009 m., buvo suteikta medikų pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.
