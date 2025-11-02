 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje nepilnamečio vairuojamas motociklas atsitrenkė į policijos automobilį

2025-11-02 09:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 09:45

Sekmadienio naktį sostinėje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį, pranešė policija.

Sekmadienio naktį sostinėje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį, pranešė policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 1 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas, chuliganiškai vairuodamas ir padidinęs greitį, bandė šalintis.

Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį. 

Motociklo vairuotojui, gimusiam 2009 m., buvo suteikta medikų pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 

Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

