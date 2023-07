Vilniuje – Monikos Dirsytės ir Agnės Grigaliūnienės performansas Ukrainai: „Atverkite NATO duris Ukrainai!“

Performanso metu stovi stiklinis labirintas, kuriame iš vieno galo į kitą šliaužia M. Dirsytė, o A. Grigaliūnienė televizoriaus monitoriuje stebi Ukrainoje vykstančius žiaurumus. Performanso metu matomoje vaizdo medžiagoje naudojami kadrai iš šių Ukrainos dokumentalistų filmų: „Against All Odds“ (rež. Artem Litvinenko), „Art of War UA“ (rež. Philipp Kohlhoefer), „9 lives“ (rež. Igor Homa), „A home lost“ (rež. Pavlo Mashchenko, Yulia Mishchenko, Olexander Detynenko), „How to survive when you are killed“ (rež. Anton Shcherbakov, Kateryna Lysenko, Dmytro Plyuta), „Mariupol. Fury Makes Me Breathe“ (rež. Max Lytvynov, Yuri Smetanin), „Mariupol Unlost hope“ (rež. Max Lytvynov, Yuri Smetanin), „Absolute evil“ (rež. Andriy Tsapliyenko).

„Tuo metu, įvykus stipriam pasaulio sukrėtimui, performansas pataikė į labai jautrią izoliacijos, atsiskyrimo, virtualios realybės temą. Performansas „Pan/demos“, kuris pirmą kartą buvo atliktas COVID-19 pandemijos metu, yra naujai aktualizuojamas ir atliepia šiuo metu pasaulyje vykstančius procesus. Stiklinis išlikimo labirintas, kuriame įstrigęs žmogus kovoja už savąją egzistenciją, yra tarsi toji šiandieninė globali arena, kurioje vyksta ukrainiečių tautos ir kartu viso civilizuoto pasaulio pasipriešinimo kova agresoriui, siekiančiam paneigti ir sunaikinti. . Rusijos karo prieš Ukrainą atveju „Pan/demos“ tampa veidrodžiu pasaulio galingiesiems – NATO viršūnių susitikimo svečiams Vilniuje. Menas – galingas ginklas, siekiant atkreipti dėmesį į visuomenei aktualias temas, o performanso menas visais laikais buvo ta meno rūšis, kuri nepataikauja, tačiau duria tiesiai į šerdį. Šiuo atveju Vilnius tampa stipriai pulsuojančia širdimi ir čia esame mes, kurie drąsiai kalbame žmonių kalba. Kalbame apie žmogaus, tautos laisvę ir Europos saugumą. Slava Ukraini!“ – teigia menininkė Monika Dirsytė.

„Mudvi su Monika šiandien kalbame apie pasaulio žaizdas meno kalba. Plečiant performanso „Pan/demos“ ribas pastaruosius keletą mėnesių išgyvenome įdomų procesą. Kaip žmogui, dirbančiam kūrybos ir komunikacijos lauke, man svarbu atrasti kuo įtaigesnes ir naujesnes formas kalbėti apie brutalų karą Ukrainoje. Šiuo atveju, performanse pati tampu dar vienu žmogumi pasaulyje, stebinčiu tragediją per ekraną. Lydi stiprus jausmas galvojant ir apie tai, kad performansas vyksta mums visiems istoriškai itin svarbioje aikštėje, kurioje prieš tris dešimtmečius mūsų tėvai ir seneliai gynė Lietuvos laisvę. Pati ten buvau ir viską pamenu.

Esame dėkingos mūsų projekto draugams ir rėmėjams: advokatų kontorai „Triniti Jurex“, performanso organizaciniam partneriui „OLIVE. Gyva komunikacija“, agentūrai „Blue ocean“ „TV3“ generalinei direktorei Laurai Blaževičiūtei, „Artis.tv“, „Lietuvos draudimui“, saugos tarnybai „G4S Lietuva“, performanso kūrybos komandai – Kristinui Taukačikui, Gretai Ditei, Dangirui Bugui, Vitai Mieliauskienei, Aleksandrai Astrauskaitei, Andriui Paulavičiui, Lukui Pačkauskui, Dominykui Liekiui, Vyteniui Tarvydui, Dominykui Kubiliui, Linui Ryškui, Valentui Lileikiui, Andžej Rogoža, „Baltam dažniui“, „Melt water“, „Vilties miesto“ kūrėjui br. Benediktui, Vilniaus miesto savivaldybei ir Gintarei Makarevičienei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos komandai ir Jūratei Almantienei, pervežimo įmonei „Perkrausta“ ir dar daug kitų žmonių ir institucijų už jų pagalbą“, – pasakoja Agnė Grigaliūnienė.

„Ukraina su Rusijos karine invazija jau rungiasi virš 500 dienų. Išgyvenome labai daug. Neviltis ir skausmas mus sukrečia. Tačiau yra momentų, kuomet išaiškėja, kad tai, ką darome, darome ne veltui. Tą supratome mūsų kolegoms iš Vilniaus susisiekus ir paprašius turinio iš mūsų organizacijos režisuotų filmų NATO viršūnių susitikimo reikmėms. Esame įsitikinę, kad visų mūsų kolektyviniu indėliu nudėsime Galijotą. Slava Ukraini!“ – teigia Igor Storchak, vienas iš „Organization of Ukrainian Producers (OUP)“ įkūrėjų.

„The Organisation of Ukrainian Producers (OUP)“ bendradarbiavo kuriant performansą „Pan/demos“ Ukrainai. 2022 m. kovo mėnesį septyni gerai žinomi Ukrainos televizijos prodiuseriai įkūrė „OUP“, siekdami kurti dokumentinius filmus apie karinę Rusijos agresiją ir parodyti juos pasauliui.

Pirmųjų 2022 m. kurtų „OUP“ dokumentinių filmų kadrai bus transliuojami ekrane priešais stiklinį labirintą performanso metu.

Filmuose „Mariupol. Unlost Hope“, „Fury Makes Me Breathe“ ir „How to Survive When You Are Being Killed“ galime išvysti žmonių istorijas, kurie išgyveno okupaciją Mariupolyje ir Kyjivo regione. Dokumentiniame filme „9 Lives“ pasakojamos savanorių istorijos, kurie nepaisant grėsmės jų gyvybei gelbėjo gyvūnus nuo apšaudymo. „ART in WAR“ filmas yra apie menininkus ir muzikantus, kurie paėmė ginklą ir stojo į frontą ginti savo šalies. Unikalūs kadrai iš filmo „Against All Odds“, tyrinėjančio, kodėl nepavyko Rusijos „specialioji operacija“, užbaigs visą paveikslą ir padės performanso žiūrovams patirti viską, ką ukrainiečiai išgyveno per pirmuosius karo metus bei, ką patiria iki šiol.

Nuoroda į filmų rinkinį: