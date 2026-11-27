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Rinkimams besiruošiantis meras proteste nepasirodė, o vicemeras dalijo pažadus, kad per metus pastatys naują areną ir įrengs laikinas čiuožyklas. Sportininkai atrėžia, kad neturi galimybės laukti – Lietuva praranda savo talentus.
Nuo sausio 2 d. treniruotės ant ledo baigsis
4 jaunieji ledo ritulininkai ant asfalto prie savivaldybės mušinėja ritulį. Vaikinai atvyko į protestą, nes baiminasi, kad nuo sausio mėn., kai bus uždaryta „Akropolio“ ledo arena, nebeturės kur treniruotis.
„Kaip 3 Vilniaus ledo ritulio komandos, kaip belekiek dailiojo čiuožimo čiuožėjų, akmenslydžio tilps visi į vieną areną? Ten gi ledo arenoje taip šalta, taip nepatogu“, – piktinosi ledo ritulininkai Jokūbas, Aras, Eidvydas ir Vėjas.
Vaikinai pasakojo, kad ledo ritulį mėgsta ir nenorėtų jo keisti į jokią kitą sporto šaką.
„Nes jis laisvas, jis geras sportas. Ir mums patinka. Pradėjome anksti, nuo 4, 3 metų. Pradėjome labai anksti, turime labai gerus trenerius, turėjome… Na, kol kas dar turime labai gerą areną“, – pasakojo jaunuoliai.
Europos aikštėje prie Vilniaus miesto savivaldybės būriuojasi dešimtys čiuožėjų: dailiojo, greitojo čiuožimo atstovai, ledo ritulininkai ir akmenslydininkai. Jaunieji sportininkai pasidabinę iškovotais medaliais, o rankose – lagaminai. Protestuotojai reikalauja miesto valdžios nepalikti jų be ledo ir neversti krautis lagaminų.
„Sausio 2 d. iš tikrųjų bus krizė. Nežinome, ką daryti, kur treniruotis. Tiesiog, na, tėvai moka pinigus, iš tikrųjų labai didžiulius. Ir tiesiog paprasčiausiai yra gaila, kad yra tikimybė, jog tai nueis į pabaigą“, – sakė dailiojo čiuožimo sportininkė Saulė.
„Kol kas mano šitas sportas lieka po klaustuku, nes nežinau, ar turėsiu vietos ant ledo. Tai kol kas stengiuosi galvoti pozityviai, kad meras suteiks mums naujų galimybių“, – sakė dailiojo čiuožimo sportininkė Gabrielė.
Aikštėje išrikiuoti trofėjai ir viltis, kad valdžia leis toliau treniruotis ir suteiks tam reikiamas erdves.
„Čiuožiu ledo arenoje jau 10 metų ir, man atrodo, nepamatysiu per savo karjerą naujos ledo arenos“, – sakė dailiojo čiuožimo sportininkė Arielė.
Po 24 metų veiklos „Akropolis“ paskelbė, kad nuo sausio 2 d. uždaro ledo areną, kurioje treniruodavosi ir mėgėjai, ir profesionalūs sportininkai. Dėl šalia statomo nacionalinio stadiono „Akropolis“ ketina vietoje ledo arenos plėsti ir įrenginėti restoranus.
„Atnaujinsime šią erdvę, pritaikydami ją prie besikeičiančių lankytojų poreikių. Dėl šių pokyčių ledo arena savo veiklą baigs sausio 2 d.“, – sakė „Akropolis Group“ atstovas Paulius Pocius.
Protestuotojai tikino suprantantys verslo norą uždirbti daugiau pinigų ir „Akropolio“ nekaltina, tačiau pyksta ant miesto valdžios ir prašo sprendimų.
„Šimtai vaikų turės baigti savo sportinę karjerą sausio 2 d. Dėl to mes prašome iš Vilniaus miesto skubaus sprendimo, skubaus, kur galėtų treniruotis mūsų vaikai“, – piktinosi dailiojo čiuožimo sportininkės mama Eurika Turonienė.
Ledo sporto arena – 2030 metais
Vilniaus valdžia planuoja statyti ledo sporto areną Naujininkuose, Jotvingių gatvėje. Tačiau ji geriausiu atveju išdygtų 2030 metais. Sportininkai sako, kad tiek laukti negali. Lietuvą pasaulyje garsinantys jaunieji talentai, neturėdami kur treniruotis, tiesiog keis sporto šaką arba išvis mes sportą.
„Reikalinga speciali infrastruktūra. O šiai dienai tai esame priversti jos tiesiog laukti. Bėda ta, kad belaukiant galim išbarstyti visus savo narius ir visus rezultatus, ką esame šiai dienai pasiekę“, – sakė Lietuvos kerlingo asociacijos vadovas Vygantas Zalieckas.
Miesto meras Valdas Benkunskas, į kurį protestuotojai kreipėsi ir su plakatais, susitikti su čiuožėjais neranda laiko. Su protestuotojais pasikalbėti ateina vicemeras Vytautas Mitalas: ramina ir kalba apie laikinus sprendimus. „Akropolio“ sprendimą uždaryti areną ir palikti čiuožėjus be ledo jis vadina klaida.
„Didžioji dauguma ledo ritulio atstovų rado vietas, rado laikus „Pramogų arenoje“. Bet čiuožėjai, kuriems yra itin aktualus „Akropolio“ ledas, liko be jo. Ir „Akropolio“ valdytojai savo lėšomis žada šitą klaidą ištaisyti“, – tikino Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
„Akropolio“ valdytojai savo sprendimo klaida nelaiko: aiškina, kad siūlomi sprendimai yra jų pačių iniciatyva suteikiama malonė čiuožėjams.
„Su Vilniaus miesto savivaldybe ieškome galimybių įrengti laikiną čiuožyklą. Esame pasirengę šį sprendimą įgyvendinti savo ištekliais ir taip padėti čiuožimo bendruomenei pratęsti šį sezoną“, – sakė P. Pocius.
Tačiau čiuožėjai į tokius pasiūlymus žiūri skeptiškai.
„Žadama atvira lauko aikštelė. Mes suprantame, kad gruodį vidutinė temperatūra, na, ne +20. Reikia labai daug dalykų: tai yra ir higieninių dalykų, tai yra ir tualetų, ir persirengimo kambarių. Na, neįsivaizduoju, ar tai realu – toks įspūdis, kad mes gyvename kažkokioje pasakoje“, – tikino Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentas Vytautas Jasutis.
Protestuotojus vicemeras galiausiai pasikvietė į savivaldybę pasikalbėti.
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