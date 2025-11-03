 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje – BMW avarija: vairuotojas neblaivus, automobilis liko be ratų

2025-11-03 19:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 19:37

Pirmadienio vakarą Vilniuje, Švitrigailos gatvėje, girtas BMW vairuotojas sukėlė avariją. Nuverstas kelio ženklas.

BMW avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
8

Pirmadienio vakarą Vilniuje, Švitrigailos gatvėje, girtas BMW vairuotojas sukėlė avariją. Nuverstas kelio ženklas.

REKLAMA
1

Vairuotojas neblaivus – įpūtė 1,86 prom., vien už girtumą gresia baudžiamoji byla.

Kelyje liko be ratų

Važiuodamas į Naujininkų pusę vyras užlėkė ant kelkraščio ir trenkėsi į medį, kelio ženklus. Automobilis kelyje liko be ratų.

BMW avarija Vilniuje
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW avarija Vilniuje

Laimei, žmonės nesužeisti.

Aplinkybes aiškinasi policija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje BMW partrenkė du žmones (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje BMW partrenkė dvi moteris (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų