Vilniuje – BMW avarija: vairuotojas neblaivus, automobilis liko be ratų

Kelyje liko be ratų
Važiuodamas į Naujininkų pusę vyras užlėkė ant kelkraščio ir trenkėsi į medį, kelio ženklus. Automobilis kelyje liko be ratų.
BMW avarija Vilniuje
Laimei, žmonės nesužeisti.
Aplinkybes aiškinasi policija.
