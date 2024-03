Vilniuje atsiras daugiau viešojo transporto maršrutų, bus dažninami esami

Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė viešųjų pirkimų sąlygų pakeitimams ieškant vežėjų reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilniuje ir gretimose savivaldybėse.

Pirkimais planuojama sukurti 12 naujų maršrutų ir dažninti 44 viešojo transporto maršrutų kursavimą.

Taip pat nustatyta, kad vežėjai, teiksiantys paslaugas papildomais maršrutais, tai darytų tik su elektriniais autobusais.

„Pirkimais siekiama gerinti viešojo transporto paslaugos kokybę Vilniaus mieste pritraukiant naujus vežėjus, didinti paslaugos prieinamumą bei išplėsti viešojo transporto tinklą (...) integruojant naujus maršrutus“, – tarybos posėdyje sakė Vilniaus savivaldybės Infrastruktūros grupės vadovas Ilja Karužis.

„Plėtra padidins viešosios paslaugos prieinamumą ir jos kokybę, skatins gyventojus keisti keliavimo įpročius, renkantis darnų keliavimo būdą, įskaitant ir keliones viešuoju transportu“, – teigė jis.

Savivaldybė konkursus maršrutams ketina paskelbti šį pavasarį, jie galėtų atsirasti 2026 metų pabaigoje arba 2027 metais.

„Paslaugos kokybę galėsime užtikrinti daug didesnę ir pasiekti tai, dėl ko niekas nesiginčija – turėti Vilniuje patogų, šiuolaikišką, intensyvų viešąjį transportą, kuriuo miestiečiai natūraliai pradės važinėti ir paliks savo automobilius kiemuose ar garažuose“, – sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.

V. Benkunskas anksčiau BNS sakė, kad kuriant naujus maršrutus, keliamas tikslas, kad nutolusiose miesto teritorijose gyventojams viešojo transporto nereikėtų laukti ilgiau nei 15 minučių.

Dabartiniai maršrutai, pasak mero, bus intensyvinami ir autobusai ar troleibusai populiariausiuose maršrutuose „važiuos kelių minučių intervalu piko metu“.

V. Benkunsko teigimu, siekiama, kad 87–90 proc. gyventojų bet kurioje miesto dalyje turėtų galimybę naudotis viešuoju transportu.

Anot mero, savivaldybė pirks maždaug 30 proc. daugiau kilometrų, lyginant su dabartine rida. Jei dabar viešasis transportas nuvažiuoja apie 44 mln. kilometrų per metus, tai po naujų pirkimų per metus šis skaičius išaugs iki beveik 68 mln. kilometrų per metus.

I. Karužio teigimu, šių pirkimų vertė bus apie 80 mln. eurų per metus.

Pernai gegužę bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) paskelbė, kad iš Čekijos pramonės grupės „Škoda“ už 52,3 mln. eurų iki 2025 metų įsigys 91 žemagrindį „Škoda 32Tr“ troleibusą.

V. Benkunskas tuomet teigė, kad sostinės viešojo transporto parkas tokiu mastu atnaujinamas pirmą kartą istorijoje.

VVT vis dar naudoja 160 „Škoda“ troleibusų, kurių amžiaus vidurkis – 31 metai. Bendras visų sostinės troleibusų amžiaus vidurkis dabar siekia apie 23 metus.

Planuojama, kad Vilnius iki 2026 metų atnaujins visą troleibusų parką, o vidutinis jų amžius sieks kiek daugiau nei dvejus metus.

Šiuo metu VVT turi 649 transporto priemones: 397 autobusus ir 252 troleibusus.