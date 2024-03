Vilniuje ketinama didinti viešojo transporto maršrutų skaičių, dažninti dabartinius

Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį spręs, ar pritarti viešųjų pirkimų sąlygų pakeitimams ieškant vežėjų reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilniuje ir gretimose savivaldybėse. Be kita ko, siekiama nustatyti, kad vežėjai, teiksiantys paslaugas papildomais maršrutais, tai darytų tik su elektriniais autobusais.

„Didelis kokybinis pokytis bus nutolusioms miesto teritorijoms, kur dabar turime stotelių, kur autobusas atvažiuoja vieną kartą per valandą. Keliamas tikslas, kad neliktų retesnių, nei 15 minučių aptarnavimo maršrutų“, – BNS sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Anot jo, pokyčiai palies ir dalį dabartinių maršrutų.

„Intensyvumas tikrai didės, ypač tuose labiausiai užkrautuose maršrutuose, ten intensyvumas didės, kad autobusai ar troleibusai važiuos kelių minučių intervalu piko metu“, – teigė V. Benkunskas.

„Intensyvinimas bus daromas nekeičiant viešojo transporto rūšies – liks autobusai ir troleibusai“, – pridūrė jis.

Pirkimais planuojama sukurti 12 naujų maršrutų ir dažninti 44 viešojo transporto maršrutų kursavimą.

„Siekis yra, kad 87–90 proc. gyventojų bet kurioje miesto dalyje turėtų galimybę naudotis viešuoju transportu“, – teigė sostinės meras.

Mero teigimu, savivaldybė pirks maždaug 30 proc. daugiau kilometrų, lyginant su dabartine rida. Jei dabar viešasis transportas nuvažiuoja 43,8 mln. kilometrų per metus, tai jei taryba pritars siūlymui, per metus šis skaičius išaugtų iki 67 mln. kilometrų per metus.

Jei taryba patvirtintų sprendimą, pirkimai galėtų būti paskelbti šį pavasarį, o maršrutų aptarnavimo pradžia galėtų būti 2026 metų pabaigoje arba 2027 metais.

„Savivaldybė pirks iš rinkos papildomus kiekius kilometražo viešajam transportui aptarnauti ir jame (konkurse – BNS) yra nurodyta, kad visos nugalėtojų teikiamos paslaugos turi būti atliekamos tiktai su elektriniais autobusais – dviašiais, triašiais, mažiukais, priklausomai nuo aptarnaujamo konkurso“, – sakė V. Benkunskas.

„Didelis pokytis įvyks viešajame transporte“, – pridūrė jis.

Pernai gegužę bendrovė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) paskelbė, kad iš Čekijos pramonės grupės „Škoda“ už 52,3 mln. eurų iki 2025 metų įsigys 91 žemagrindį „Škoda 32Tr“ troleibusą.

V. Benkunskas tuomet teigė, kad sostinės viešojo transporto parkas tokiu mastu atnaujinamas pirmą kartą istorijoje.

VVT vis dar naudoja 160 „Škoda“ troleibusų, kurių amžiaus vidurkis – 31 metai. Bendras visų sostinės troleibusų amžiaus vidurkis dabar siekia apie 23 metus.

Planuojama, kad Vilnius iki 2026 metų atnaujins visą troleibusų parką, o vidutinis jų amžius sieks kiek daugiau nei dvejus metus.

Šiuo metu VVT turi 649 transporto priemones: 397 autobusus ir 252 troleibusus.