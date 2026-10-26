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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniečiams – prastos žinios dėl spūsčių: ministras pasakė, kas laukia

2026-10-26 13:44 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:44
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Sostinės savivaldybei pirmadienį pradėjus išvažiavimo iš Vilniaus link Kauno ties Gariūnais platinimo darbus, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tai šio kelio pralaidumą kiek pagerins, bet spūsčių problemos neišspręs.

Vilnius Andrius Ufartas/ELTA

Sostinės savivaldybei pirmadienį pradėjus išvažiavimo iš Vilniaus link Kauno ties Gariūnais platinimo darbus, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tai šio kelio pralaidumą kiek pagerins, bet spūsčių problemos neišspręs.

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Pasak ministro, Vyriausybė nesiruošia finansuoti kelio platinimo darbų.

„Savivaldybė labai turtinga ir gali susimokėti už tai, ką pridariusi yra blogai. Ji leido plėstis verslams prie Gariūnų, taip apsunkindama mums projektavimo ir rangos darbus. Tai jeigu nori ten pasidaryti dvi juostas, lai pasidaro. (...) Tik aš nuliūdinsiu, kad tai neišspręs situacijos ir tos spūstys ten toliau ir bus, todėl kad pagrindinė problematika yra ne tas ūsas, išvažiavimas, išsukimas į A1 (magistralė Vilnius-Kaunas-Klaipėda – BNS) ties Gariūnais, o pagrindinė problematika yra šviesoforinė Gariūnų sankryža“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministras.

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„Norint tai išspręsti ten reikia daryti arba požeminį pravažiavimą, arba viaduką“, – pridūrė J. Taminskas.

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Paklaustas, ar Vyriausybė planuoja skirti pinigų kelio platinimui, ministras teigė: „Ne, lai patys susitvarko“.

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Kaip rašė BNS, magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuovažos platinimo ėmėsi Vilniaus miesto savivaldybė, ji ir finansuoja projektą. 

Skelbta, kad baigus darbus projekto priežiūra bus perduota valstybinių kelių valdytojai „Via Lietuva“, kuriai priklauso magistralinis kelias A1.

Numatoma maksimaliai prailginti automobilių įsiliejimą iš Gariūnų gatvės link Kauno ir po magistrale esantį pėsčiųjų-dviratininkų tunelį. Kartu bus pertvarkoma ir poilsio aikštelė, kurioje dabar įsikūrusi kavinė – jos vieta bei prieigos nebus keičiamos, sutrumpės automobilių aikštelės ilgis.

Planuojama, kad važiuojamoji kelio dalis Kauno kryptimi bus platinama 1,8–3,8 metro, visos rekonstruojamos atkarpos ilgis sieks apie 850–900 metrų.

 

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