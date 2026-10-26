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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarijos Žirmūnuose byla: keleivis teigia, kad vairuotojas prarado sąmonę

2026-10-26 13:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:37
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Teismui nagrinėjant bylą dėl moters žūtimi pasibaigusios avarijos sostinės Žirmūnų mikrorajone, žmones kliudžiusiame automobilyje buvęs keleivis liudijo, kad vairuotojas staiga parado sąmonę ir tada įvyko tragedija.

Avarijos Žirmūnuose byla: keleivis teigia, kad vairuotojas prarado sąmonę Žygimantas Gedvila/ELTA

Teismui nagrinėjant bylą dėl moters žūtimi pasibaigusios avarijos sostinės Žirmūnų mikrorajone, žmones kliudžiusiame automobilyje buvęs keleivis liudijo, kad vairuotojas staiga parado sąmonę ir tada įvyko tragedija.

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„Pravažiavom sankryžą, kamštis. Gal už metro nuo kitos mašinos sustojom. Išgirdau „ai“ ir viskas: mašina po truputį užlipo ant bortelio. Žmonės išsilakstė. Mūsų mašina atsitrenkė į medį, suveikė oro pagalvės. Vairuotojas buvo be sąmonės, ištraukiau jį. Tada pribėgo žmonės, jis pradėjo kratytis. Aš supratau, kad epilepsija, sakė žmonės kažką kišti į burną, kad nepaspringtų. Sumaištis buvo tokia. Aš paskambinau į firmą, atvažiavo firmos savininkai. Mes važiavom iš boulingo, kolonėles tvarkėm. Vairuotojas sveikata nesiskundė“, – per posėdį pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teisme sakė liudytojas Dangiras Baukys. 

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Jis vyko kartu su vairuotoju Daliumi Miežiniu.

D. Baukys sakė, kad sėdėjo ant galinės automobilio sėdynės, nes sėdėti ant priekinės automobilio keleivio sėdynės trukdė automobilio salone vežamos kopėčios.

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„Aš nieko negalėjau (padaryti – ELTA)“, – apgailestavo liudytojas, minėdamas, kad sėdint priekyje, šalia vairuotojo, kilus pavojingam incidentui, yra galimybė sugriebti vairą ar panašiai.

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Po avarijos D. Baukys iššoko iš automobilio, atidarė vairuotojo dureles, į nelaimės vietą padėti atbėgo daugiau žmonių.

Liudytojas pasakojo, kad matė gatvėje dėl epilepsijos nukritusią moterį, šis atvejis jam pasirodė panašus į automobilį Žirmūnuose vairavusio vyro būklę.

„Dalius (vairuotojas – ELTA) nesuprato, kas įvyko, jis klausė: „Dangirai, kas atsitiko?“. Na, ką galima buvo jam pasakyti....“, – sakė liudytojas.

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Jis tikino, kad bendradarbio vairuota mašina „minkštai“ užvažiavo ant šaligatvio bortelio.

Tačiau toks liudijimas supykdė teismo salėje buvusį aukos brolį.

„Bet kodėl liko žymės, jeigu minkštai užvažiuota?“, – stebėjosi jis.

Žuvusiosios moters brolis negailėjo kritikos kaltinamajam dėl jo sesers žūties D. Miežiniui.

„Tikėjomės emocinio indėlio, melavai sveikatos anketoje, ant tavęs viskas, seni“, – teisme, kreipdamasis į anksčiau parodymus davusį kaltinamąjį pareiškė aukos brolis.

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Artimieji mano, kad atsakomybę už tragediją turėtų prisiimti ir sveikatos įstaigos, nes jos esą tinkamai nereagavo į įrašus apie vairuotojo sveikatos būklę.

Viename posėdžių buvo skelbiama medžiaga, kad D. Miežinį galimai dėl alkoholio vartojimo bare ištiko traukuliai, buvo kviečiami medikai.

Nukentėjusieji teismui liudijo, kad tragišką avariją sukėlusio vairuotojo žvilgsnis jiems pasirodė tuščias, bet sveikatos sutrikimų jie nepastebėjo.

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„Man, atrodo, tokioje situacijoje sunku būti nesusijaudinus. Jis tik ramiai sakė, kad jam aptemo akyse, jis neminėjo, kad turi sveikatos sutrikimų“, – prisiminė aukos brolis.

Dukters netekusi mama dirba poliklinikoje Kaune, tragišką žinią jis ir išgirdo darbo vietoje. Moteris teismui pasakojo, kad ji dirba psichikos sveikatos klinikoje ir žino, kaip pasireiškia epilepsija. Pasak šios nukentėjusiosios, D. Miežinis jai paskambino praėjus savaitei po avarijos, jis sakė, kad supranta jos skausmą, nes pats palaidojo tėvus. Moteris prašo nelyginti situacijų, nes jai teko palaidoti jauną dukrą. 

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Diagnozuota epilepsija

ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėja baudžiamąją bylą – joje vyras teisiamas dėl praėjusių metų liepą sostinės Žirmūnų mikrorajone sukeltos avarijos, per kurią žuvo ant šaligatvio stovėjusi mergina, o jos draugė buvo sužeista.

Kaltinamasis D. Miežinis (gim. 1975 m.) kaltę pripažįsta. 

Jau po įvykio žiniasklaidoje pasirodė versija, kad avariją galėjo sukelti epilepsija sergantis žmogus. Per teismo posėdį buvo paskelbti duomenys, kad šiemet jam iš tikrųjų vyrui oficialiai diagnozuota epilepsija.

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Tačiau byloje paskelbti duomenys rodo, kad sveikatos sutrikimų kaltinamasis galėjo turėti ir anksčiau.

Kaip pasakojo prokuroras Egidijus Motiejūnas, 2023 m. D. Miežinis, kaip vairuotojas, gydymo įstaigoje neigiamai atsakė į klausimus, ar jam svaigsta galva, ar jis buvo apalpęs, ar yra patyręs sąmonės sutrikimų.

„Darbe atsisveikinant nualpau, bet nebuvo nieko rasta“, – teisme sakė D. Miežinis. 

Prokuroras paskelbė 1999 m. Kaune priimto teismo nuosprendžio duomenis. Paaiškjo, kad 1998 m. vasarį Kaune įvyko eismo įvykis, po kurio D. Miežinis buvo pripažintas kaltu dėl avarijos, per ją taip pat žuvo žmogus.

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Prokuroras E. Motiejūnas pacitavo Kauno apylinkės teismo nuosprendį, jame rašoma, kad D. Miežinis pasirinko netinkamą važiavimo greitį ir per žalią juostą išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą. Kaltinamasis tikino, kad tuo metu su jo sveikata viskas gerai buvo.

Viena mergina žuvo, o kita buvo sužeista

Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų liepos 3 d. Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, vairuodamas automobilį, kaltinamasis nesilaikė atsargumo priemonių. D. Miežinis, važiuodamas apie 60,2 km/h greičiu, pakeitė važiavimo kryptį link dešiniojo važiuojamosios dalies krašto ir užvažiavo ant šaligatvio, kur kliudė dvi pėsčiąsias.

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Per avariją įvykio vietoje dėl traumų žuvo 2005 m. gimusi mergina, o kita to paties amžiaus pėsčioji patyrė sužalojimų – jai buvo nežymiai sutrikdyta sveikata. 

Prokuratūros teigimu, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad avariją lėmė vairuotojo veiksmai ir jo padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai.

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