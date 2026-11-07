Vilniečiai naktį girdėjo šūvius: policija atskleidė, kas įvyko

Vilniaus policija pranešė, kad lapkričio 7 dieną, apie 1 val., sulaukta kelių pranešimų, kad Vilniuje girdimi šūviai. Gyventojai buvo sunerimę.
Paaiškėjo, kad Birutės g. vyko filmo filmavimas, todėl centre ir gretimuose rajonuose buvo girdimi šūvių garsai, rašo „Delfi“.
Pasak policijos, naktį iš lapkričio 7 į 8 dieną taip pat vyks filmavimai, todėl bus galima išgirsti panašių garsų.
Vilniaus kino biuras nurodė, kad lapkričio 7 dieną sostinėje tęsis istorinio filmo „Sugauti Vanagą“ filmavimo darbai.
„Filmuojant istorinį filmą bus naudojami imitaciniai ginklai, specialieji garsiniai ir vaizdiniai efektai, o kai kuriose vietose laikinai išjungiamas gatvių apšvietimas. Gyventojai raginami neišsigąsti – tai iš anksto suplanuoti filmavimo darbai“, – perspėjo Vilniaus kino biuras.
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