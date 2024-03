Vilniaus tarybos narys apie nacionalinį stadioną: „Šita istorija smirda“

Jūs balsavote prieš nacionalinio stadiono statybas. Sakykite, prašau, kodėl?

Nes manau, kad tai yra stipriai smirdanti istorija, turinti politinės korupcijos veiklos požymių. Aš to neslepiu ir manau, kad tai yra ypatingai neskaidriai įvykęs sandoris, bent jau jo pirma stadija. Bent jau manęs neįtikina dokumentai, kurie yra galiausiai pateikti. Tas sutrumpinimas iki dviejų metų, vietoje to, kad būtų teisė mums sumokėti per du metus, dabar mes turėsime prievolę. Tai, kad be konkurso atvedamas kitas koncesininkas, parodo, jog šita istorija smirda.

Daug kas sako, kad vis tiek nebus pastatytas tas Nacionalinis stadionas ir galiausiai „Hanner“ statys gyvenamuosius namus toje vietoje. Jūs tikite tokiu scenarijumi?

Aš gal ta pirmą pusę tikiu, ta prasme, aš netikiu, kad bus gyvenamieji namai, bet kad nebus pastatytas... Aš jums primenu 2008 metų istoriją, kai nebuvo pastatytas (stadionas – aut. past.), bet buvo sumokėta kompensacija ir tuo metu buvo išleista virš 30 milijonų. Mes vis dar nematome nieko, kas buvo pasakyta.

Gali būti, kad čia bus panaši istorija, kad mokėsim kompensacijas. Arvydas Avulis yra stiprus žaidėjas, kuris nevengia skųsti teismams praktiškai viską. Tai manau, kad čia ne be reikalo be konkurso pasirinktas šitas koncesininkas, nes jis yra stiprus ir per teisminę pusę, tai bet kokius sutarties nevykdymus jis pavers nauda sau ir gali būti, kad mes mokėsime kompensacijas už nepastatytą objektą.

Jūs užsiminėte kad įžvelgiate korupcijos elementų šitame sandoryje. Kas, jūsų manymu, yra tie naudos gavėjai? Jeigu tai korupcija?

Čia, be abejo, yra tik mano nuomonė. Aš sakau, kad istorija turi tuos elementus, kurie galėtų būti priskirti prie politinės korupcijos.

Tai čia yra paskutinė sudedamoji, kurios man galbūt trūksta ir kurios aš negaliu įrodyti, nes negaliu rinkti tos informacijos apie žmones. Iš šono žiūrint atrodo, kad iš tikrųjų viskas daroma, kad būtų atstojamas ne viešasis interesas, o konkrečios verslo grupuotės – šiuo atveju tai yra „BaltCap“.

Tai atveju, kai turime situaciją, kai kita sandorio šalis oficialiai praneša, jog nėra pajėgi įvykdyti sandorį, tai savivaldybės administracija vietoje to, kad bandytų išieškoti baudų arba galvotų iš tikrųjų leisti tai šaliai nurodyti, kokiomis sąlygomis ji traukiasi iš sandorio, elgiasi atvirkščiai – dar jie elgiasi proaktyviai.

Kitaip tariant, korupcinėje sistemoje dalyvauja ne tik jūsų minėto verslo atstovai, bet ir jiems padedantys pulti kritikai?

Taip, aš manau, kad savivaldybės administracija veikia proaktyviai dabartinio koncesininko atžvilgiu.

