Vilniaus rajone apgriautas statomas namas

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, namo savininkas, gimęs 1987 metais, įtaria, kad tai galėjo padaryti čia dirbę statybininkai, susipykę su savo įmonės vadovu.
Nusikaltimas įvykdytas tarp rugpjūčio 13 ir 17 dienos.
Savininkas nuostolius įvertino apie 20 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
