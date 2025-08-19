Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus rajone apgriautas statomas namas

2025-08-19 11:41
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 11:41

Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, nusiaubtas statomas namas – kai kurios sienos nugriautos, kai kuriose pramuštos skylės.

Nekilnojamojo turto plėtra BNS Foto

Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, nusiaubtas statomas namas – kai kurios sienos nugriautos, kai kuriose pramuštos skylės.

1

Kaip BNS informavo Vilniaus apskrities policija, namo savininkas, gimęs 1987 metais, įtaria, kad tai galėjo padaryti čia dirbę statybininkai, susipykę su savo įmonės vadovu.

Nusikaltimas įvykdytas tarp rugpjūčio 13 ir 17 dienos. 

Savininkas nuostolius įvertino apie 20 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

