Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos ,komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).
Šių metų rugpjūčio 12 d. apie 23 val. 19 min. Vilniuje, Trakų g., bare, nenustatytas asmuo sumušė vyrą (gim. 1987 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
