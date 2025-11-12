 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų

2025-11-12 16:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 16:05

Vilniaus policija pranešė ieškanti asmens, kuris naktį bare sumušė vyrą. Asmenį atpažinusius prašoma susisiekti.

Vilniaus policija norėtų pasikalbėti su šiuo vyriškiu: bare sumušė žmogų (nuotr. Policijos)

Vilniaus policija pranešė ieškanti asmens, kuris naktį bare sumušė vyrą. Asmenį atpažinusius prašoma susisiekti.

REKLAMA
0

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos ,komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1 d.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų rugpjūčio 12 d. apie 23 val. 19 min. Vilniuje, Trakų g., bare, nenustatytas asmuo sumušė vyrą (gim. 1987 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs jaunas vyras (nuotr. TV3)
Nelaimė Vilniuje: žuvo nuo garažo nukritęs 26 metų vyras
Policija. ELTA / Josvydas Elinskas
Vilniuje automobilis sužalojo gatvėje gulėjusį girtą žmogų (2)
Policija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Panevėžyje 2 asmenys sumušė nepilnametį (2)
Automobiliai (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Vilniuje pavogtas „Lexus“ su statybiniais įrankiais: nuostolis – beveik 20 tūkst. eurų (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų