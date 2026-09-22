Vilniaus pakraštyje traukinys pražudė paauglę: aiškėja tragedijos detalės

Po 11 val. buvo gautas pranešimas, kad Stepono Batoro gatvėje, geležinkelio Vilnius–Naujoji Vilnia 7 kilometre, įvyko nelaimė, traukinys partrenkė žmogų.
Į nelaimės vietą buvo išsiųstos visos specialiosios tarnybos.
Ugniagesių pagalbos neprireikė, pajėgos buvo atšauktas pakelyje.
Mirė mergina
Pareigūnams atvykus į vietą paaiškėjo, kad traukinys susidūrė su jauno amžiaus mergina.
„Į įvykio vietą atvykusi greitoji pagalba konstatavo 2011 metais gimusios merginos mirtį“,– Eltai sakė Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Įvykis tiriamas.
Daugiau detalių
Apie įvykį pranešė geležinkelio dispečeris.
„Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė, BNS nurodė, kad nepilnametę kliudė keleivinis „LTG Link“ traukinys, jis tuo metu keleivių nevežė.
„Buvo keleivinis mūsų traukinys, bet jis važiavo be keleivių, nes tuo metu grįžo į depą, ir įvyko nelaimė. (...) Iš įmonės yra siūloma pagalba mašinistams, kurie tokiose situacijos atsiduria“, – sakė LTG grupės atstovė
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