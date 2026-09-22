Ukrainos DEMZ investicijos Lietuvoje sieks 93,3 mln. eurų

Tokia suma nurodyta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skelbiamame stambių investicinių projektų sąraše. Ją investuos DEMZ antrinė įmonė „Baltic metal foundry“.
Pirmasis apie tai pranešė portalas „Verslo žinios“.
Sutarties įgyvendinimo terminas nurodytas iki 2031 metų spalio pabaigos.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio viduryje DEMZ su Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė stambios investicijos sutartį. Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone.
Tuo metu investicijų suma nebuvo atskleista, tačiau Alytaus meras Nerijus Cesiulis po sutarties pasirašymo žurnalistams teigė, kad DEMZ Alytuje investuos dešimtis milijonų eurų.
Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalines šaudmenų dalis.
Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamybą – kitų metų pabaigoje arba rudenį.
Gamykla Prienų rajone bus statoma netoli Balbieriškio, 30,6 hektaro ploto sklype Ąžuolų kaime. Šis sklypas yra vienintelis Prienų rajone, įrašytas į Nacionalinės žemės tarnybos rezervuotų investicinių valstybės sklypų sąrašą.
Skelbta, kad Ukrainos įmonės produkcija atitiks NATO standartus, pirminė jos rinka bus Ukrainos ginkluotosios pajėgos, antrinė – sąjungininkų gynybos poreikiai.
DEMZ yra didelis gynybos prekių tiekėjas Ukrainos kariuomenei. Kilus plataus masto karui Ukrainoje įmonė perorientavo veiklą iš civilinės į karinės produkcijos gamybą. Bendrovė turi padalinių visoje Ukrainoje, kur yra įdarbinusi apie 4 tūkst. žmonių.
Įmonė „Baltic metal foundry“ Vilniuje įregistruota prieš kiek daugiau nei metus. Joje šiuo metu dirba vienas darbuotojas, rodo „Sodros“ duomenys.
„Baltic metal foundry“ naudos gavėjai yra du Lenkijos ir vienas Ukrainos pilietis, rodo Registrų centro duomenys.