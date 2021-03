Vilniaus oro uoste pradedami daryti COVID-19 testai: kainuos ir virš 100 eurų

Vilniuje laikinasis testavimo punktas įkurtas priešais atvykimo terminalą, P2 stovėjimo aikštelėje. Naujoje laboratorijoje bus vykdomi 4 skirtingi Covid-19 testai: PGR per 24-36 arba per 1,5-3 val., antigenų per 20 min arba 2 val. Testą atlikusiems žmonėms bus išduodami sertifikatai, su kuriais bus galima keliauti.

Teigiama, kad testavimo kainos svyruos nuo 33 eurų už antigenų testą per 2 valandas iki 140 eurų už greitąjį PGR testą.

Testavimas bus galimas ne tik išvykstant, bet ir grįžtantiems. Jau sulaukta 50 norinčiųjų atlikti testą. Testai nebus vykdomi tik nuo pirmos iki 3 valandos ryto. Per valandą laboratorija gali aptarnauti 50-60 žmonių. Registracija ir sertifikatų išdavimas bus vykdomi elektroniniu būdu.

Gavus teigiamą testą – kelionė baigiama. Duomenys vedami į e.sveikatą ir būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Testų reikalauja ne tik Lietuva

Testavimas oro uosto laikinuosiuose pastatuose bus mokamas. Lietuvos oro uostai tikina, kad testavimo paslaugų tiekimo laikas bus derinamas prie skrydžių grafiko, todėl keliautojai raginami atvykti bent 2,5 valandos anksčiau nei numatytas jų išvykimo laikas.Daugelis Europos Sąjungos šalių, o taip pat ir dalis trečiųjų šalių reikalauja atvykti su neigiamu Covid-19 testu.

Testas dažnu atveju turi būti atliktas ne anksčiau kaip prieš 72 ar 48 valandas. To paties iš atvykstančiųjų reikalauja ir Lietuva. Vilniaus oro uoste bus įrengtas skambučių centras teikiantis informaciją, į kokią šalį keliaujant, kokių testų reikės: ar reikės PGR ar vis dėlto užteks antigenų testo.