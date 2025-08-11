Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilkaviškio rajone rasti 8 sprogmenys

2025-08-11 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 10:20

Vilkaviškio rajone sekmadienį rasti 8 sprogmenys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Išminuotojas. ELTA / Julius Kalinskas

Vilkaviškio rajone sekmadienį rasti 8 sprogmenys, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

0

PAGD duomenimis, 13 val. 50 min. gautas policijos pranešimas, kad Žaliosios kaime, miške, rasti sprogmenys, įvedamas planas „Skydas“. 

Atvykus į įvykio vietą, ugniagesiai budėjo šalia sprogmenų, kol atvyko pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo būrys ir išvežė sprogmenis sunaikinti į Rasių karjerą. 

Sprogmenys buvo palydėti, budėta sunaikinimo metu. Rastas artilerijos sviedinys 45 mm, 3 vnt. artilerijos sviedinių 76 mm, 2 vnt. artilerijos sviedinių 88 mm ir 2 vnt. prieštankinių minų.

