Vilius Juzikis. Išgyventi artėjančią žiemą: ar Baltijos šalių gamtinių dujų infrastruktūra tam paruošta?

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis neseniai paskelbė dar vieną įspūdingą kalbą, pakviesdamas vienos šalies žmones skaityti iš jo lūpų tardamas: „Be dujų ar be jūsų? Be jūsų“. Kalba pasirodė ne tik įkvepianti, bet ir aktuali kur kas didesniam klausytojų ratui, negu galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Juk iš tiesų, be tos šalies ir jos gamtinių išteklių apsieiti dabar mokosi daugelis Europos ir pasaulio valstybių. Tad šaltam ir nelengvam sezonui artėjant, verta atidžiau dirstelėti ir į Baltijos šalių dujų sektorių bei mūsų pasirengimą pasitikti artėjančią žiemą.