Vienas rinkimų ženklų – drama tarp Pinskuvienės ir Raskevičiaus, pasigendama svarbių partijų dokumentų

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Liko vos kiek daugiau nei mėnuo iki Seimo rinkimų, viešoje erdvėje beveik nieko nevyksta.

Vienas ženklų, kad rinkimai artėja – tai Živilės Pinskuvienės ir Tomo Vytauto Raskevičiaus drama. Raskevičius apkaltino Pinskuvienę neapykantos kurstymu prieš LGBT bendruomenę.

„Sovietiniu garu varoma Širvintų rajono generalgubernatorė, šiuo metu einanti ir merės pareigas Živilė Pinskuvienė. Atsisėdusi prieš mobilųjį telefoną ir prieš akis bėgantį tekstą viešai paskelbė: Širvintos yra vienas labiausiai desovietizuotų regionų Lietuvoje“, – vaizdo įraše kalbėjo T. V. Raskevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Konfliktas kilo dėl to, kad Ž. Pinskuvienės vyras Jonas Pinskus registravo įstatymo projektą, draudžiantį be tėvų leidimo vaikams per pamokas pasakoti apie LGBT. Pykosi Ž. Pinskuvienė ir su Remigijumi Žemaitaičiu, įsiveržė į jo susitikimą su rinkėjais.

REKLAMA

Socialiniuose tinkluose šiek tiek sužimba ir kitų partijų veidai. Laisvės partijos lyderė Aušrinė Armonaitė kėlė vaizdo įrašus iš Palangos, kur rodo, kaip pramogauja ir gerai leidžia vasarą. Kito jos partiečiai kėlė vaizdo įrašus, kuriuose skaito neigiamus komentarus.

„Jie paskutiniai eilėje stovėjo, kai Dievas protą dalino. O kai paragauja „neaiškių priedų“, tai visai smegenys išeina atostogų“, – skaito komentarą vienas iš laisviečių.

REKLAMA

REKLAMA

Kuri partija deda daugiausiai pastangų?

„Mes turime absurdišką situaciją: treji rinkimai per metus ir politinės partijos nesusidoroja su pagrindiniu darbu, kuris yra jų darbas – politinio turinio kūryba“, – teigia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Politikos komunikacijos centro vadovas Linas Kontrimas.

Politologas stebi, kad kol kas daugiausiai pastangų dėl tikslo pakliūti į Seimą deda Remigijus Žemaitaitis su „Nemuno aušra“, kiekvieną dieną susitikdamas su rinkėjais skirtinguose šalies miestuose ir planuodamas keliones į užsienį pas ten gyvenančius lietuvius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nereikia pykti, kad tie, kurie neva šiandien marginalizuojami, veikia aktyviau. Tai patys pradėkite veikti“, – sako L. Kontrimas.

Jei atrodytų, kad socialiniai tinklai ir viešoji erdvė nemirga nuo politikų rinkiminių reklamų, tai dar blogesnė situacija yra su partijų programomis.

„Šiuo metu tai yra sunku vertinti, nes šiaip programas yra pateikusios trys partijos iš penkiolikos sąrašų“, – teigia politologė Rima Urbonaitė.

Socialdemokratai įprastai daug dėmesio skiria socialinėms problemoms.

Programoje netrūksta pažadų nuo antros pensijų pakopos savanoriško pasitraukimo iki dar didesnių pensijų, dar didesnių atlyginimų mokytojams ir žvyrkelių asfaltavimo.

REKLAMA

„Kaip čia... kebabas su visais padažais. Bet čia su visais pažadais“, – juokauja R. Urbonaitė.

Lieka tik esminis klausimas – iš kur socdemai paims pinigų.

„Dabar atsakau šitokį dalyką, pinigų niekada nebus pakankamai, bet visada valstybėje yra prioritetai“, – atsako socialdemokratų lyderė Vilija Blinkevičiūtė.

Konservatoriai programos dar nepaskelbė

Tuo metu konservatoriai savo politinės programos Seimo rinkimams dar net nėra paskelbę.

REKLAMA

„Mes iš jų norime kietesnio turinio. Jie, liaudiškai tariant, dabar kuria „būzą“, košę“, – sako L. Kontrimas.

„Galbūt kažkiek jie supranta savo situaciją, kad jų šansai laimėti nėra labai dideli“, – teigia R. Urbonaitė.

Tačiau esą panašėja, kad norint pergalės rinkimuose politinės programos gali ir neprireikti.

„Prezidento rinkimai baigėsi, o aš vis dar laukiu Gitano Nausėdos programos“, – primena politologė.

Seimo rinkimai vyks spalio 13 dieną.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.