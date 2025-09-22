Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vidaus reikalų ministras grąžino pilietybę vienam iš Rusijos pusėje galbūt kovojusių lietuvių

2025-09-22 08:20 / šaltinis: BNS
2025-09-22 08:20

Teismui patvirtinus taikos sutartį, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius grąžino Lietuvos pilietybę Vitalijui Kazakrvičiui, iš kurio ši buvo atimta praėjusios kadencijos ministerijos vadovybės, gavus informacijos, kad asmuo galimai tarnauja Rusijos kariuomenėje.

Rusijos vėliava, Lietuvos pasas (tv3.lt koliažas)

Teismui patvirtinus taikos sutartį, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius grąžino Lietuvos pilietybę Vitalijui Kazakrvičiui, iš kurio ši buvo atimta praėjusios kadencijos ministerijos vadovybės, gavus informacijos, kad asmuo galimai tarnauja Rusijos kariuomenėje.

6

Kaip pirmadienį pranešė naujienų portalas „15min“, V. Kondratovičius praėjusį ketvirtadienį pasirašė įsakymą, kuriuo V. Kazakevičiui grąžinama pilietybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak dokumento, tokį sprendimą ministras priėmė liepą administracinėje byloje sudarius taikos sutartį tarp šio asmens ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM). Regionų administracinis teismas taikos sutartį patvirtino rugsėjo 3-iąją.

Pagal taikos sutartį, „15min“ duomenimis, ministerija V. Kazakevičiui taip pat turi sumokėti beveik 3,7 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų ir 1 tūkst. eurų kompensaciją.

Kaip naujienų portalui nurodė VRM atstovas Mindaugas Bajarūnas, teismas nustatė, kad Lietuvos pilietybė asmeniui buvo atimta neturint pakankamai duomenų tokiam įsakymui priimti.

Kaip pernai spalį rašė BNS, iš 1984 metais gimusio V. Kazakevičiaus ir 1978 metais gimusio Juozo Samuolio buvusios vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės sprendimu pilietybė atimta Migracijos departamentui gavus informacijos, kad šie asmenys galimai tarnauja Rusijos Federacijos pajėgų pusėje ir kovoja prieš Ukrainą.

Migracijos departamentas tuomet nurodė, kad su šiais žmonėmis oficialiais kanalais susisiekti nepavyko, tačiau įstatyme numatyta galimybė atimti pilietybę, jei asmuo be Vyriausybės leidimo tarnauja kitos valstybės tarnyboje.

A. Bilotaitė „15min“ sakė, kad nekilo abejonių dėl specialiųjų tarnybų pateiktos informacijos priimant sprendimą atimti V. Kazakevičiaus pilietybę.

Pernai rugsėjį Lietuvos pilietybė taip pat buvo atimta iš Rusijos kariuomenėje tarnaujančio ir Ukrainoje kovojančio lietuvio Kęstučio Kvietkaus.

VILNIUS
VILNIUS
2025-09-22 09:03
Dar vienas įrodymas, kad ši vyriausybė veikia prieš Lietuvą.
Pykčiui ribų nėra.
Ši Vyriausybės parodė kad galvoja apie Lietuvą, Irina tai aiškiai pasakė Lietuvai.
Tai kolaborantų vyriausybė kuri niekina Lietuvą.
Tai pati blogiausia vuriausybė Lietuvos istorijje.
