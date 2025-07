Pietų Korėjoje per liūtis žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 14

Žuvusiųjų skaičius gali didėti, nes per penkias liūčių dienas dar 12 žmonių dingo.

Gjongio provincijos Gapjongo apygardoje, esančioje už 70 km į rytus nuo Seulo, anksti sekmadienį iškrito beveik 170 mm kritulių, žuvo mažiausiai du ir dingo dar keturi žmonės.

Aštuntą dešimtį metų ėjusi moteris žuvo per nuošliaužą sugriuvus jos namui, be to, buvo surastas nuskendęs penktą dešimtį metų ėjęs vyras, pranešė naujienų agentūra „Yonhap“.

REKLAMA

REKLAMA

Žmonių žuvo ir pietinėje Sančongo apygardoje, kur nuo trečiadienio iškrito beveik 800 mm kritulių.

REKLAMA

Pietų Korėją liepos mėnesį paprastai merkia musoninės liūtys, todėl šalis šiaip jau būna gerai tam pasirengusi. Tačiau šią savaitę šalies pietiniai regionai sulaukė ypač smarkių liūčių – oficialūs meteorologiniai duomenys rodo, kad per valandą iškritęs kritulių kiekis buvo vienas didžiausių per visą stebėjimų istoriją.

Mokslininkai teigia, kad klimato kaita lemia dažnesnius ekstremalesnius meteorologinius reiškinius visame pasaulyje.