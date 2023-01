Veryga pasisako už naują draudimą: reikia nuotraukomis žymėti alkoholio butelius, informuoti apie žalą

Vis tik, ar tokių paveiksliukų atsiradimas ant alkoholio butelių gali kažką pakeisti? Daugiau apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas".

Seimo narys Aurelijus Veryga siūlo vartotojus informuoti nuotraukomis, paveiksliukais apie alkoholio turinį, daromą žalą, keliamas priklausomybes ir ne tik. A. Veryga sako, kad nors idėja ne jo, tačiau šį klausimą jis norėjo iškelti. Seimo narys priduria, kad kalba neina apie prohibiciją, o priešingai – norima, kuo plačiau informuoti žmogų.

Seimo narys Linas Slušnys sako, kad tokia idėja yra mažai reali, kone utopiška.

„Mes neturim vyno tradicijos, mes neturim kai kurių tradicijų. Mes galbūt šiek tiek galime suvaidinti, kad turime alaus kažkokias tradicijas alkoholio gamybos pramonėje. Bet pagrindinis dalykas vis tik, kai pasižiūri Europą, aš neįsivaizduoju, kad jie susitartų dėl tokio dalyko“, – sakė jis.

REKLAMA

Cigarečių ženklinimo sistema veikia, tačiau, ar įmanoma, kad šis naujas pasiūlymas bus tolygus tabako gaminių žymėjimui? Seimo narys L. Slušnys sako, kad neturėtume išmesti idėjos į paviršių, jei yra didelis šansas, kad tai neįsigalios.

„Čia yra įdomus labai. Šiaip įdomus, šitoj vietoj fenomenas, nes cigaretės niekada nebuvo susikūrę, tokio trendo (mados, aut. p.) arba tokios krypties, kad čia kažkas tai ypatingesnio, nesukūrė taip verslo ir cigaretės nesugebėjo išskirti, kad čia to regiono paveldas, dar kažkas ir panašiai.

REKLAMA

Tai yra, įsivaizduokim, kad mes per Europą keliaudami turime įteisintus regionus, tam tikriems vardams. Šampanas yra tik Šampanėje ir jūs darykit ką norit. Ir dabar pabandykite pasakyti Europos Sąjungai, prancūzams Šampanėje, kad jie turi, jie gamina kažką tai „kaukolinio“, – kaip sakant susipyksi ne tik su Macronu, bet jau su visais susipyksi.

Reikia galvoti, aš sutinku, kad išmesti idėja fine, (gerai, aut. p.) viskas yra tvarkoj, bet galvokim apie tai, kas ir ką pasirūpins, kaip mes tą apipavidalinsim. Jeigu nesugebam to padaryti, tai kam apie tai kalbėt?“ – kalbėjo Seimo narys.

REKLAMA

„Pirmiausia, aš noriu nuraminti žmones ir pasakyti, kad man keista klausytis Lino pasakų apie prohibiciją ir panašiai, ir apie kaukoles, ir panašius dalykus, ar ten kepenis išvirtusias. Nežinau, kaip toli žmonėms fantazija taip neša. Smagu, kad žmonės įsivaizduoja.

Ant cigarečių yra, bet čia mes apie turinį dar net nešnekam, dar daugiau aš visai nenorėčiau, tiesą sakant, savintis autorystės, todėl, kad čia nėra mano autorystė. Aš siūlau apie tai kalbėti, bet sakau, autorystė tikrai nėra mano. Autorystė yra visuomenės sveikatos specialistų, kurie vertina tokias priemones, yra daryta ir tyrimų įvairiausių, taip pat vertinant ir tabako gaminių žymėjimą.

REKLAMA

REKLAMA

Ir čia mes turėtume kalbėti ne apie kažkokią prohibiciją, nes čia niekas nieko nesiruošia drausti. Čia mes kalbame apie žmonių informavimą, – ar blogai yra žmogui informuoti, kiek alkoholio tam tikroje taroje yra, kiek alkoholio vienetų arba absoliutaus alkoholio? Kiek ten yra kalorijų? Ar blogai yra pasakyti, kad vartodamas alkoholį Jūs rizikuojate tapti priklausomas?

Tarp kitko, mielas Linai, ant butelių jau dabar yra tam tikri žymėjimai, dėl kurių Europa yra susitarusi. Tai nėra jokia fantazija. Niekas nieko neuždraudė. Tiesa, tie ženkliukai yra tokie maži ir tokie nematomi, kad jų reikia labai paieškoti“, – sako A. Veryga.

REKLAMA

Anot A. Verygos, vienai šaliai imtis tokios idėjos gali būti sudėtinga, vien dėl notifikavimo procedūros. Jos esmė pagal produkto etiketėje pateiktą informaciją patikrinti, ar jis yra saugus, tinkamas vartoti ir neklaidina pirkėjo. A. Veryga sako, kad kolegų pasisakymai Seime yra tolimesnis mitologinių tradicijų skelbimas.

„Aš nežinau, kaip būtų. Kaip sutartų specialistai, taip turbūt ir būtų, kaip sutartų Europa. Šiaip, su kuo aš tikrai sutikčiau, kad vienai šaliai to imtis yra labai sudėtinga ir vargu, ar įgyvendinama, vien dėl to, kad tai tektų notifikuoti, ne dėl to, kad ten prancūzams kažkas ar kitiems tiktų ar netiktų. Bet, be abejo, mes esame Europos Sąjungos valstybė ir pas mus yra atgabenami tie gėrimai iš kitų šalių. Tektų notifikuoti ir suderinti su kitom šalim.

REKLAMA

Aš paskaičiau ir kitų kolegų Seime pasisakymus. Labai įdomūs tie pasisakymai, jie yra susiję su tolimesne mitologijų skleidimo tradicija, tai reiškia, toliau yra sakoma, kad „gydytojai pataria tam tikrame amžiuje, suprask, net išgerti“ dėl širdies ligų. Tai buvo laikas, kai nėščiosioms patardavo išgerti, kad gimda atsipalaiduotų ir panašiai.

Tai mes čia kalbam ne apie draudimus ir juo labiau ne apie kažkokias prohibicijas, kuo čia Linas gąsdina, nes tai yra nesąmonė. O apie informavimą žmonių. Nepatinka, galima į tai nežiūrėt“, – sako jis.