VATESI kreipėsi į Baltarusiją dėl Astravo AE

Antradienį Baltarusijos institucijai siųstame laiške VATESI pažymėjo, kad pasirinkdama vietą atominei elektrinei Astrave, kaimyninė šalis nesilaikė TATENA saugos standartų ir pagal juos neįvertino aplinkinių gyventojų tankumo ir pasiskirstymo.
VATESI teigimu, pagal reikalavimus toks vertinimas turėjo būti atliktas visame regione, kuriame yra ir Lietuvos sostinė Vilnius.
Šiame regione gyvena apie trečdalis Lietuvos gyventojų. Pasak VATESI, nuo pat Baltarusijos AE projekto įgyvendinimo pradžios vietos parinkimas ir jos tinkamumo įvertinimas yra esminis Lietuvos keliamas saugos užtikrinimo klausimas.
„Aikštelė Astrave nėra tinkamai įvertinta. Atsakymų iš Baltarusijos paremtų atliktais ar planuojamais konkrečiais saugos užtikrinimo ir gerinimo veiksmais negauname. Lietuvos keliami saugos užtikrinimo klausimai yra nesprendžiami, o Baltarusija planuoja Astrave statyti dar vieną atominės elektrinės energijos bloką“, – pranešime cituojamas VATESI viršininkas Michailas Demčenka.
VATESI kreipimesi taip pat nurodė vis dar laukianti atsakymų į klausimus, susijusius su aikštelės parinkimu ir įvertinimu, Baltarusijos AE tam tikros saugai svarbios įrangos atsparumu seisminiams įvykiams bei didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, streso testų rekomendacijų įgyvendinimu, tikimybiniu saugos vertinimu, gaisro pavojaus vertinimu, saugos analizės ataskaitos peržiūra ir kitomis saugos užtikrinimo problemomis.
Baltarusijos ministerijos taip pat prašoma nurodyti neplaninių Baltarusijos AE energijos blokų sustabdymų technines priežastis bei jų poveikį saugai, pateikti informaciją apie kitų šalių eksploatavimo patirties panaudojimą ir saugos gerinimą, planuojamas TATENA saugos vertinimo misijas.
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