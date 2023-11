Valstybės kontrolė sako neturinti pagrindo neigti informacijos apie gyventojų permoką ESO

„Valstybiniai auditai atliekami vadovaujantis tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais ir (...) valstybinio audito „Elektros energetikos sektoriaus valdymas“ ataskaitoje (...) pateikti vertinimai ir kiti duomenys bei spaudos pranešime pristatyta ir pateikta faktinė informacija atitinka surinktus įrodymus, todėl neturime pagrindo jos nei neigti, nei tikslinti“, – komentare BNS ketvirtadienį nurodė Valstybės kontrolė.

Institucija ketvirtadienį BNS nurodė ESO prašymo viešai paneigti bei patikslinti šią informaciją sulaukusi praėjusį penktadienį – lapkričio 3 dieną, tuo metu atsakymai raštu skirstymo operatorei buvo pateikti pirmadienį.

Savo ruožtu ESO atstovė Rasa Juodkienė BNS teigė, jog prašymą Valstybės kontrolei įmonė išsiuntė dar spalio 31 dieną. Anot bendrovės atstovės, nors kontrolierių buvo prašyta informaciją paneigti iki praėjusio pirmadienio 16 val., atsakymo sulaukta tik ketvirtadienį.

ESO ketvirtadienį pranešė Valstybės kontrolės paprašiusi paneigti ir patikslinti informaciją dėl 2018–2021 metais susidariusios gyventojų permokos už elektros skirstymo paslaugas.

Pasak bendrovės, Valstybės kontrolės žinutė apie 88,8 euro kiekvieno vartotojo permoką suklaidino gyventojus ir sukėlė nepagrįstų lūkesčių.

Bendrovė teigė taip pat prašiusi kontrolierių oficialiai patikslinti informaciją apie permokos grąžinimo būdą bei maksimalų laiką.

ESO rašte aiškino, kad 88,8 euro suma, tikėtina, buvo suskaičiuota nepagrįstai padalinus 160 mln. eurų sumą iš visų vartotojų skaičiaus, o tai padaryta neįvertinus skirstymo paslaugų kainodaros specifikos.

Pagal valstybės reguliavimą kiekvieno vartotojo mokama suma už skirstymo paslaugą tiesiogiai priklauso nuo per mėnesį suvartoto elektros kiekio.

ESO teigimu, paskelbta informacija daro žalą jos veiklai. Pavyzdžiui, trukdoma inžinieriams atlikti savo darbą – iš įmonės darbuotojų reikalaujama grąžinti pinigus asmeniškai, trukdoma keisti elektros skaitiklius.

Bendrovė taip pat siekia, kad Valstybės kontrolė patikslintų ir grąžinimo terminą, nes esą sudarė įspūdį, kad „vartotojų permokėtos sumos grąžinimas kiekvieną kartą gali būti nukeltas maksimaliam laikotarpiui“.

Premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį teigė, kad vidutinė 88 eurus siekianti vartotojų permoka ESO Valstybės kontrolės buvo apskaičiuota ir paviešinta nekorektiškai.

ESO ir VERT skaičiuoja, jog mažiau elektros suvartojantys buitiniai vartotojai vidutiniškai per metus permokėjo po 3–7,42 euro. Be to, pasak rinkos reguliuotojo pirmininko Renato Pociaus, šiuo metu ESO vartotojams liko grąžinti 156 mln. eurų, kurioje buitinių vartotojų dalis yra 51 mln. eurų.