Skaistė: atsakomybę dėl ESO skolos vartotojams turėtų prisiimti ir buvusi Vyriausybė

„Kaip jau buvo minėta, problema susiformavo 2016–2021 metais, todėl turbūt atsakomybę turėtų prisiimti ir buvusi Vyriausybė“, – ketvirtadienį Seime teigė G. Skaistė, atsakydama į „darbiečio“ Valentino Bukausko klausimą.

Tiek G. Skaistė, tiek premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad dėl permokos grąžinimo termino spręs Vyriausybei nepavaldi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

„Klausimą dėl to, kaip ją (permoką – BNS) grąžinti vartotojams sprendžia reguliatorius (VERT – BNS), kuris Vyriausybei yra nei pavaldus, nei Vyriausybės nurodymų klauso, nei kažkaip į Vyriausybės nuomonę atsižvelgia“, – ketvirtadienį Seime kalbėjo I. Šimonytė.

Premjerė taip pat teigė, kad 2018–2021 metais susidariusi vidutinė 88 eurus siekianti vartotojų permoka ESO Valstybės kontrolės buvo apskaičiuota ir paviešinta nekorektiškai.

„Tos dešimtys eurų, kurios nuskambėjo ir žmonėms galbūt pasirodė kaip labai įspūdingos sumos, bet iš tikrųjų, jeigu mes grįžtame prie tų vartotojų, kurie yra realūs – maži buitiniai vartotojai (...), tai ta susidariusi permokos suma tikrai yra kartais mažesnė skaičiuojant pagal tą elektros skaičių, kurį jie realiai suvartoja“, – kalbėjo I. Šimonytė.

ESO ir VERT skaičiuoja, jog mažiau elektros suvartojantys buitiniai vartotojai vidutiniškai per metus permokėjo po 3–7,42 euro. Be to, pasak rinkos reguliuotojo pirmininko Renato Pociaus, šiuo metu ESO vartotojams liko grąžinti 156 mln. eurų, kurioje buitinių vartotojų dalis yra 51 mln. eurų.

R. Pocius trečiadienį teigė, kad naujas permokos grąžinimo grafikas numatant trumpesnį nei 15 metų terminą turėtų būti patvirtintas iki metų pabaigos. Jis kartojo, kad reguliuotojas ESO įpareigojo nuolat ieškoti galimybių vartotojams greičiau sugrąžinti permoką.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį sakė, kad būtina rasti sprendimus, jog ESO permoką vartotojams grąžintų kuo greičiau.

Šalies vadovo patarėjas Jarekas Niewierowiczius (Jarekas Neverovičius) anksčiau pareiškė, kad skolą vartotojams ESO turėtų grąžinti per vienerius, o ne per 15 metų, kaip anksčiau bendrovė buvo sutarusi su rinkos reguliuotoju. Savo ruožtu, energetikos ministras Dainius Kreivys sakė taip pat norintis, kad tai būtų padaryta anksčiau.