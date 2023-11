ESO Valstybės kontrolės prašo paneigti informaciją apie gyventojų permoką

Pasak bendrovės, Valstybės kontrolės žinutė apie 88,8 euro kiekvieno vartotojo permoką suklaidino gyventojus ir sukėlė nepagrįstų lūkesčių.

Bendrovė taip pat prašo kontrolierių oficialiai patikslinti informaciją apie permokos grąžinimo būdą bei maksimalų laiką.

„Valstybės kontrolė, spalio 24 dieną išplatinusi viešą pareiškimą, kad vienas vartotojas už skirstymo paslaugas sumokėjo vidutiniškai 88,8 euro daugiau nei turėjo, suklaidino šalies gyventojus ir sukėlė nepagrįstus jų lūkesčius. Sulaukėme daugybės kreipimosi iš vartotojų, kurie mano, kad kiekvienas jų permokėjo tokią sumą ir todėl jiems į asmenines sąskaitas turėtų būt grąžinta po 88,8 euro“, – pranešime sakė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

„Ši informacija yra klaidinga, pateikta neįsigilinus į valstybės reguliavimo mechanizmą ir paslaugos paskirstymo tarifo skaičiavimo metodiką“, – pridūrė ji.

REKLAMA

REKLAMA

ESO rašte aiškina, kad 88,8 euro suma, tikėtina, buvo suskaičiuota nepagrįstai padalinus 160 mln. eurų sumą iš visų vartotojų skaičiaus, o tai padaryta neįvertinus skirstymo paslaugų kainodaros specifikos.

REKLAMA

Pagal valstybės reguliavimą kiekvieno vartotojo mokama suma už skirstymo paslaugą tiesiogiai priklauso nuo per mėnesį suvartoto elektros kiekio.

ESO teigimu, paskelbta informacija daro žalą jos veiklai. Pavyzdžiui, trukdoma inžinieriams atlikti savo darbą – iš įmonės darbuotojų reikalaujama grąžinti pinigus asmeniškai, trukdoma keisti elektros skaitiklius.

Bendrovė taip pat siekia, kad Valstybės kontrolė patikslintų ir grąžinimo terminą, nes esą sudarė įspūdį, kad „vartotojų permokėtos sumos grąžinimas kiekvieną kartą gali būti nukeltas maksimaliam laikotarpiui“.

REKLAMA

REKLAMA

Premjerė Ingrida Šimonytė ketvirtadienį teigė, kad vidutinė 88 eurus siekianti vartotojų permoka ESO Valstybės kontrolės buvo apskaičiuota ir paviešinta nekorektiškai.

„Tos dešimtys eurų, kurios nuskambėjo ir žmonėms galbūt pasirodė kaip labai įspūdingos sumos, bet iš tikrųjų, jeigu mes grįžtame prie tų vartotojų, kurie yra realūs – maži buitiniai vartotojai (...), tai ta susidariusi permokos suma tikrai yra kartais mažesnė skaičiuojant pagal tą elektros skaičių, kurį jie realiai suvartoja“, – kalbėjo I. Šimonytė.

ESO ir VERT skaičiuoja, jog mažiau elektros suvartojantys buitiniai vartotojai vidutiniškai per metus permokėjo po 3–7,42 euro. Be to, pasak rinkos reguliuotojo pirmininko Renato Pociaus, šiuo metu ESO vartotojams liko grąžinti 156 mln. eurų, kurioje buitinių vartotojų dalis yra 51 mln. eurų.