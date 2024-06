Vaivorykščių jūra plaukia per Vilnių: tūkstančiai LGBT+ bendruomenės palaikytojų pajudėjo link Vingio parko

Pirmieji renginio dalyviai Barboros Radvilės gatvėje prie Bernardinų sodo rinktis pradėjo likus kelioms valandoms iki eitynių pradžios. Garsiai grojant muzikai tūkstantinė Lietuvos gyventojų ir į šalį atvykusi minia telkėsi neslėpdama geros nuotaikos.

„Puikus renginys, puikus oras, puikūs žmonės“, – Eltai teigė iš Jungtinės Karalystės atvykęs Thomas.

Pasak jo, į Lietuvą jis atvyko palaikyti žmogaus teisių.

Jam antrino ir į renginį su vaivorykštės spalvų vėliava atėjusi vilnietė Aistė. Anot jos, Lietuva žmogaus teisių klausimais vis dar atsilieka nuo Vakarų šalių, todėl, pažymėjo vilnietė, tokie renginiai yra labai svarbūs.

„Labai palaikau šią iniciatyvą. Visi žmonės yra lygūs, todėl labai linkėčiau priimti taip laukiamus įstatymus“, – Eltai teigė Aistė.

Vladimiras Simonko – politikams: dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę

Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko šeštadienį atvyko į eitynes nusiteikęs optimistiškai. Naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo, kokius tikslus ir reikalavimus politikams jie turi.

„Panašu, kad mes orą užsakėme – šiandien nelis, mums padovanota saulėta diena. Tai puikiai tinka eitynėms ir koncertui Vingio parke. Eitynėse bus labai daug muzikos, mano žiniomis bus 10 muzikinių platformų ir tai primins meilės eitynes Berlyne.

Manau, kad tai unikalus mūsų projektas, kuris leidžia pamatyti ne tik LBGT bendruomene, bet ir palaikančias grupes, šeimas, organizacijas įvairias, partijas kai kurias.

Politikai leido sau šiek tiek pailsėti arba nerado politinės drąsos išspręsti bent vieną iš žadėtų įstatymų. Manau, kad dalis mūsų bendruomenės tikrai nusivylę ir reikalauja tų pokyčių jau dabar.

Aš paminėsiu Civilinės sąjungos įstatymą, kuris galbūt nėra labai geras, bet bent jau simboline prasme reikėjo jį jau seniai priimti. Latviai, estai tą padarė – mes liekame kartu su Rumunija, Bulgarija ir Lenkija.

Nežinau, ką politikai šį kartą mums pažadės, bet tiesą sakant, aš jau ne daug kuo ir tikiu. Aš viską suprantu, bet noriu, kad politikai atsakingiau vykdytų savo duotus pažadus.

Eitynėse dalyvaujantis vaikinas ragina keisti Lietuvos įstatymus: „Paklauskite savęs, ar jums būtų gera gyventi“

Trečią kartą eitynėse dalyvaujantis vaikinas teigė, kad šeštadienį atvyko gerai nusiteikęs.

„Politikams ir visuomenei norėčiau pasakyti, kad nustokite overthinkinti [per daug ir per ilgai analizuoti] dalykus, kurių nereikia daryti. Per daug sureikšmina, prideda visuokių tabu. Tiesiog atsipalaiduokite ir pasidžiaukite gražia švente Vilniuje.

Visi, kurie nesutinkate su tuo ir manote, kad tai nereikalingas dalykas [įstatymų pakeitimo], tai paklauskite savęs, ar jums būtų gera gyventi su mylimu žmogumi ir negalėti daryti to, kas visiems įprasta – kaip gyventi su savo vyru, bet negalėti susituokti ir turėti vaikų“, – sakė vaikinas.

Viena mergina tv3.lt teigė, kad dešimtą kartą dalyvauja eitynėse. Anksčiau ir pačiai teko susidurti su homofobija.

Kadangi esu ganėtinai moteriškai atrodanti mergina, tai pačiai netenka labai daug susidurti su tuo, bet tikrai yra tekę ginti ir vaikinus draugus, teko matyti, kaip primuša, eiti kartu į teismą. Tai buvo maždaug prieš šešerius metus

Bet džiugu, kad keičiasi visuomenės požiūris ir per 10 metų įvyko didelė pažanga. Lietuva dar ganėtinai homofobiška, bet su mūsų šalies istorija tai yra normalu.

Pati norėčiau susirašyti su savo mergina, todėl reikalingi įstatymų pakeitimai Lietuvoje“, – sakė kalbinta mergina.

Renginiu džiaugiasi ir vienas „Baltic Pride“ festivalio iniciatorių Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovas Vladimiras Simonko.

„Pavyko gauti gerą orą. Tai yra 50 proc. sėkmės. Bet visą kitą padaro Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai. Matau, kad susirenka pakankamai daug žmonių“, – Eltai teigė jis.

Kaip skelbia organizatoriai, LGBT+ bendruomenės inicijuotuose renginiuose tikimasi sulaukti 20 tūkst. žmonių.

LGBT+ bendruomenės eitynių dalyviai link Vingio parko nuo Bernardinų sodo pajudės 16 val.

Po eitynių Vingio parke iš karto po eitynių vyks nemokamas „Lithuanian Pride“ koncertas, kurio metu taip pat vyks Vaivorykštės apdovanojimų įteikimas.