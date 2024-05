Petras Gražulis artėjančiose LGBT eitynėse nedalyvaus: „Žmonės bijo“

Naujienų portalas tv3.lt primena, jog P. Gražulis pirmą kartą į Seimą buvo išrinktas 1996 m., nuo to laiko jam vis pavykdavo būti perrinktam Klaipėdos Gargždų apylinkėje. Tačiau, praėjusių metų gruodžio 18 d., apkaltos metu politikas neteko Seimo nario mandato, be to jam 10 metų uždrausta dalyvauti kandidatuoti Lietuvos respublikos rinkimuose. Seimas balsavo slaptai – iš opozicinių partijų, tik socialdemokratai palaikė apkaltos procesą, o balsų vos užteko.

Šių sankcijų politikas susilaukė, mat jis balsavo už kitą Seimo narį. P. Gražulis mygtuką paspaudė už socialdemokratą Liudą Jonaitį, kai tas buvo nusisukęs.

Kadangi P. Gražuliui draudžiama dalyvauti Lietuvos respublikos rinkimuose, o politinės karjeros užbaigti jis nenori, P. Gražulis beveik iš karto pareiškė, jog dalyvaus artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose, kartu su Tautos ir teisingumo partija.

Per savo ilgą karjerą P. Gražulis pasižymėjo pasisakymais, nukreiptais prieš LGBT bendruomenę.

„Ir su avimis, ir lavonais, su vaikais, su vyrais. Paskaitykit Šventąjį Raštą, čia iškrypimas. (...) Jūs esate išsigimęs. Dievas sukūrė vyrą ir moterį“, – kreipdamasis į LGBTQ atstovus anksčiau kalbėjo P. Gražulis.

Ir šiemet jis gavo baudą už šiuos pasisakymus, mat nedalyvavo bylos, kurioje jis kaltinamas LGBT žmonių niekinimu, nagrinėjime.

Birželį Vilniuje bus organizuojamos „Lithuanian Pride“ eitynės „Už lygybę“ – jos vyks birželio 8 d. Kaip praneša organizatoriai, eitynėse tikimasi sulaukti iki 20 tūkst. dalyvių.

Anksčiau P. Gražulis neretai dalyvavo LGBT eitynėse, netgi buvo sulaikytas. Tad pasiteiravome, ar P. Gražulis planuoja LGBT eitynėse dalyvauti ir šį kartą.

Ar planuojate dalyvauti birželio mėnesį vyksiančiose LGBT eitynėse Vilniuje?

Mes svarstėme ir nusprendėme nedalyvauti.

Čia su partija svarstėte?

Taip, su partija. Nusprendėme nedalyvauti ir ignoruoti. Tokią protesto formą pasirinkome.

O Europos parlamento rinkimuose dar planuojate dalyvauti?

Tai dalyvauju, taip. Vakar buvau debatuose Alytuje, agituoju per socialinius tinklus, stendus ir plakatus kabinam, laikraštį išsileidom.

Nemanote, kad dalyvavimas LGBT eitynėse būtų gera reklama?

Aš jums atvirai pasakysiu – būna ateina žmonių dvidešimt ar penkiasdešimt, kiti įbauginti, bijo. Jie sako, kad bijo – dar bylą, teismą pradės, žiūrėk, dėl švento rašto citavimo teisia, tai nes Čmilytės senelio uniformą įteikiau Seime. Persekioja kiekvieną, kuris nėra su konservatoriais, labiau negu komunistiniais laikais, tuos kurie yra prieš sistemą. Žmonės bijo darbus prarasti, šeimos kenčia.

Įsivaizduokite, kiek yra įbauginti žmonės – tai yra visiška tragedija. O Gruzijoje dar neįbauginti žmonės. Bet Lietuvoje tas pats kaip Rusijoje, ar Baltarusijoje, žmonės bijo dalyvauti. Ateina 20 žmonių, o po to sakoma – žiūrėk visa Lietuva pritaria, tik dvidešimt nepritaria. Po to juokiasi iš tavęs.

Gal girdėjote ir apie tai, jog eitynės šiemet gaus 14 tūkst. eurų finansavimo iš miesto biudžeto. Ką apie tai manote?

Jie formaliai tiek gauna – o kiek iš Europos sąjungos gauna? Tas mitingas, į kurį jie penkiese buvo atėję, jie gavo po tūkstantį eurų, kad ateitų į tą mitingą. Jie patys prisipažino, kad gavo 5 tūkst. eurų už dalyvavimą mitinge.

Aš girdėjau, kad jie gauna ir po pusę milijono, ar milijoną eurų už tas eitynes. Gal ir savivaldybė tada prideda 14 tūkst.

O kiek Europos sąjunga? Gal ir Lietuvos Vyriausybė, per kažkokius fondus? Ten išsinarplioti yra sudėtinga.

Bet kad didelė dalis yra ne idėjiniai, o eina už pinigus – faktas.

O tradicinės vertybės yra svarbi programos dalis, Jums kandidatuojant į Europos Parlamentą?

Taip, labai. Svarbiausias punktas – tradicinės vertybės. Mes tą pabrėžiam. Ir mes sakome, kad jungsimės prie tų frakcijų, pavyzdžiui Kačinskio lenkų, vengrų, italų ar vokiečių, kurios pasisako už tradicines vertybes ir prieš eurofederalizaciją.

Nu jūs įsivaizduokite – ar buvo taip sovietmečiu. Šalis negali laikrodžio pasukti. Arba šalis negali atsisakyti laikrodžio sukinėjimo. Kokia čia demokratija?