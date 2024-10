Vairuotojams – perspėjimas: galite netekti ne tik „pažymėjimo“, bet ir sulaukti griežtos bausmės

Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vienos „Facebook“ paskyros pavadinimu „VAIRUOTOJO PAZYMEJIMAS“ skelbimai apie neva pardavinėjamus vairuotojo pažymėjimus.

Anot apgavikų, jie pardavinėja bet kokios kategorijos vairuotojo pažymėjimus ir žmonėms, norintiems pasinaudoti jų paslaugomis, tereikia susisiekti asmenine žinute.

Sukčiai viename iš savo skelbimų netgi reklamuojasi sakydami, kad „vairavimas, neturint teisės vairuoti, yra rimtas nusikaltimas“, kai tame pačiame įraše jie siūlo padirbti vairuotojo pažymėjimą.

Su šiais sukčiais susisiekė ir tv3.lt naujienų portalo žurnalistai, kurie pasidomėjo kokiomis sukčių siūlomomis sąlygomis, galima įsigyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Sukčių teigimu, šios klasės vairuotojo pažymėjimą pas juos galima įsigyti už 800 eurų, o teisių pristatymas užtrunka apie 6-8 dienas.

Be to, apgavikai patikina, kad „viskas legalu ir oficialu“ ir įsigytas padirbtas vairuotojo pažymėjimas bei pirkėjo duomenys neva bus įregistruoti į „Regitros“ duomenų bazę.

Sukčiai taip pat prasitaria esą juos kažin kas prižiūri, tačiau žurnalistams pasiteiravus, kas juos prižiūri, klausimas yra visiškai praignoruojamas.

Negana to, piktavaliai netgi apsimeta rūpestingi ir pasiteirauja ar pirkėjas žino kelių eismo taisykles (KET). Tiesa, žurnalistams pasakius, kad KET žino tik „šiek tiek“, toks atsakymas piktavaliams buvo pakankamas.

Tuomet jie paprašė „pirkėjo“ atsiųsti jiems savo asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, adresą, asmens tapatybės kortelės nuotrauką ir paprastą asmens nuotrauką.

Sukčių pardavinėjami vairuotojo pažymėjimai (3 nuotr.) Susirašinėjimas su sukčiais (nuotr. tv3.lt) Susirašinėjimas su sukčiais (nuotr. tv3.lt) Susirašinėjimas su sukčiais (nuotr. tv3.lt)

Ragina kuo greičiau priimti pasiūlymą

Anot „Regitros“ komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovės Ingridos Čiapės, vien per pirmą šių metų pusmetį policija rado net 148 socialinių tinklų paskyras, kurios siūlė neteisėtai įsigyti vairuotojo pažymėjimą, o 136 tokios paskyros jau yra panaikintos.

„Socialiniuose tinkluose vis dar galima aptikti sukčių skelbimų, kurie siūlo įsigyti neva tikrą vairuotojo pažymėjimą. Pasitaiko scenarijų, kai sukčiai sukuria „Facebook“ anketą, net prisistatydami „Regitros“ darbuotojais, nurodo įmonę kaip savo darbovietę, o tam, kad pasiektų kuo daugiau žmonių, savo pasiūlymus skelbia įvairiose grupėse“, – apie sukčių schemas pasakoja „Regitros“ atstovė.

Pasak pašnekovės, tokias sukčių paskyras galima atpažinti pagal tai, jog dažniausiai jose būna mažai įrašų, nuotraukų ir draugų. Taip pat nepateikiama asmeninė informacija.

„Skelbimai dažniausiai apsiriboja lakoniškomis frazėmis, tokiomis kaip „pagalba žmonėms, kurie turi problemų laikant teises“ arba „pagalba žmonėms dėl teisių. Kreiptis asmenine žinute“, – teigia I. Čiapė.

Visgi „Regitros“ atstovė pabrėžia, kad pagrindinis tokių vairuotojų pažymėjimų pardavėjų tikslas – kuo greičiau išvilioti patiklių žmonių pinigus. Anot jos, sukčiai nelinkę į ilgus susirašinėjimus, o paslaugą kartais žada suteikti tik per kelias valandas arba kitą dieną.

O pastebėjus, kad žmogus abejoja ar prašo garantijos, kad tikrai gaus vairuotojo pažymėjimą, sukčiai mėgina paraginti žmogų greičiau priimti jų pasiūlymą, sakydami, jog jie turi ir kitų galimų klientų.

Aktyviai reiškiasi socialiniuose tinkluose

„Regitros“ atstovė pasakoja, kad paskutiniu metu sukčiai, pardavinėjantys vairuotojo pažymėjimus, vis aktyviau apie save praneša socialiniuose tinkluose.

„Anksčiau sukčiautojai tiesiog pasyviai talpindavo savo paslaugų reklamą, o dabar savo paslaugas aktyviai reklamuoja socialinių tinklų komentarų skiltyse. Dažnu atveju net po tematiškai su vairuotojo pažymėjimais ar „Regitra“ nesusijusiais socialinių tinklų įrašais“, – komentuoja I. Čiapė.

Ji prideda, kad sukčiai suaktyvėjo ir kitose bendravimo programėlėse, pavyzdžiui, „WhatsApp“, kuriose sukčiai susisiekia su patikliu asmeniu ir savo paslaugas siūlo susirašinėdami ar paskambindami. Be to, būna ir tokių atvejų, kai sukčiai įžūliai reklamą internete ar socialiniuose tinkluose užsako „Regitros“ vardu.

„Norime dar kartą atkreipti dėmesį, jog tokie siūlymai internete įsigyti neva tikrą vairuotojo pažymėjimą yra ne kas kita kaip nusikaltėlių bandymai iš žmonių išvilioti pinigus“, – teigia I. Čiapė, pridedama, kad tokiu būdu išviliojami ir asmens duomenys.

Praeina kelių darbuotojų patikrinimą

I. Čiapė taip pat teigia, kad vairuotojo pažymėjimo gavimo procese dalyvauja ir skirtingas funkcijas atliekantys „Regitros“ darbuotojai. Tad „apgauti sistemą“ yra sudėtinga.

„Asmuo, norėdamas jį (vairuotojo pažymėjimą – aut. past.) įgyti, turi pereiti per keletą įmonės darbuotojų grandžių: dokumentus priimančius ir teorijos egzaminus vykdančius darbuotojus, praktikos egzamino egzaminuotojus bei vairuotojo pažymėjimų išdavimo specialistus. Užsisakant vairuotojo pažymėjimą visada yra tikrinama asmens tapatybė“, – tvirtina „Regitros“ atstovė.

Ji prideda, kad pastebėjus nelegalia veikla užsiimančius žmones, kurie neteisėtai naudojasi „Regitros“ vardu ar apsimeta jos darbuotojais, visada yra kreipiamasi į teisėsaugą, o apie sukčių pinkles bendrovė periodiškai praneša ir savo socialiniuose tinkluose.

Be to, „Regitros“ atstovė ragina neabejingus išlikti ir gyventojus, jei jie socialinėje erdvėje pastebi sukčius.

„Kviečiame visus, pastebėjusius galimą sukčiavimo atvejį, nedelsiant pranešti teisėsaugos institucijoms, virtualiam policijos patruliui. Gyventojai apie pastebėtus tokius atvejus gali pranešti ir mums el. paštu [email protected] arba užpildžius formą, kurią galima rasti įmonės interneto svetainėje: https://www.regitra.lt/lt/imone/korupcijos-prevencija/pranesimo-forma“, – informuoja I. Čiapė.

Gresia ilgas laikas belangėje

Padirbinėjantieji ar disponuojantys padirbtu vairuotojo pažymėjimu taip pat gali susilaukti ir daug nemalonumų iš teisėsaugos.

Remiantis Lietuvos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 2 dalimi, tas, kas pagamino netikrą vairuotojo pažymėjimą arba suklastojo tikrą vairuotojo pažymėjimą arba žinomai netikrą tokio tipo dokumentą, jį gabeno, laikė, siuntė, panaudojo ar realizavo, yra baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki 4-erių metų.

Be to, šio straipsnio 3 dalyje taip pat nurodoma, kad asmuo, kuris padirbo ar disponavo tokiu vairuotojo pažymėjimu, o dėl to buvo patirta didelė žala arba buvo pagamintas didelis kiekis netikrų ar suklastotų vairuotojo pažymėjimų, baudžiamas laisvės atėmimu iki 6 metų.