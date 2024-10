Vairuotojams – šūsnis naujovių: štai kada „Regitra“ atims pažymėjimą ir kaip vyks egzaminas

Išlaikius tiek teorijos, tiek praktinį vairavimą, su pažymėjimu gali tekti atsisveikinti ne dėl savo kaltės, o tik dėl to, kad „Regitra“ peržiūrės vaizdo įrašą ir pamatys egzaminuotojo klaidą. Be to, prie vairavimo egzamino jūsų galės iš viso neprileisti, jeigu bus įtarimų, kad bandote paveikti egzamino rezultatą.